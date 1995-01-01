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    «Спартак» хочет принять финал Лиги Европы на «Открытие Арене»

    Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко заявил, что клуб заинтересован в проведении на своем стадионе «Открытие Арене» финала Лиги Европы.

    «Нам интересно проведение финалов еврокубков, но если говорить про Лигу чемпионов, то мы не подходим по вместимости. Можем претендовать только на финал Лиги Европы. Это интересно, хотя за право провести финал такого соревнования очень большая конкуренция.

    В 2016 году наши показатели [посещаемости] были на уровне 27 тысяч человек. В чемпионский год удалось этот показатель поднять до 33 тысяч. В среднем, мы держимся на этом уровне», – сказал Атаманенко.

    • Стадион красно-белых был открыт в сентябре 2014 года. Его вместимость – 45 360 зрителей.
    • В этом сезоне москвичи провели в РПЛ 13 матчей на «Открытие Арене». Общая посещаемость на этих играх составила 418 569 человек (в среднем – 32,2 тысячи зрителей на матче).

    Источник: ТАСС

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21

      Феликс Сметана 25 минут назад

      Он сказал что им это было бы интересно, а название такое как будто они уже заявку подали

      0
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      Рейтинг: +23099

      portero 30 минут назад

      Спартака надежда провести финал на своей арене.
      пожелаем удачи как в приеме финала , так и в участие в нем.

      1
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      Рейтинг: +1063

      МЯСО87 51 минуту назад

      ну хоть хороший футбол сможем увидеть на родном стадионе, а то последние полгода одно мучение

      -1
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      Рейтинг: +1122

      PNZ1985 1 час назад

      ВЫ ДОЛЖНЫ БЛ*ТЬ НА РУКАХ СВОИХ ФАНОВ НОСИТЬ УПЫРЯТА!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1360

      InterMilLano1908 > PNZ1985 1 час назад

      Согласен, но Спартак лучше глушакова будет в основу ставить и тот будет жестами хамить фанатам

      0
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      Рейтинг: +3498

      Старикан 1 час назад

      Было бы не плохо...

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