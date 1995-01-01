«Спартак» хочет принять финал Лиги Европы на «Открытие Арене»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко заявил, что клуб заинтересован в проведении на своем стадионе «Открытие Арене» финала Лиги Европы.

«Нам интересно проведение финалов еврокубков, но если говорить про Лигу чемпионов, то мы не подходим по вместимости. Можем претендовать только на финал Лиги Европы. Это интересно, хотя за право провести финал такого соревнования очень большая конкуренция.

В 2016 году наши показатели [посещаемости] были на уровне 27 тысяч человек. В чемпионский год удалось этот показатель поднять до 33 тысяч. В среднем, мы держимся на этом уровне», – сказал Атаманенко.