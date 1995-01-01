Акинфеев с женой снялся в клипе группы «Руки Вверх!»

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поучаствовал в работе над клипом группы «Руки Вверх!».
В клипе на песню «Она меня целует» задействована также и супруга голкипера Екатерина Герун.
- Капитан ЦСКА много лет дружит с солистом поп-группы Сергеем Жуковым, а также выступал вместе с ним на одном из концертов.
- В 2012 году Акинфеев уже снимался в клипе Жукова на песню «Открой мне дверь».