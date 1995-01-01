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    Акинфеев с женой снялся в клипе группы «Руки Вверх!»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поучаствовал в работе над клипом группы «Руки Вверх!».

    В клипе на песню «Она меня целует» задействована также и супруга голкипера Екатерина Герун.

    • Капитан ЦСКА много лет дружит с солистом поп-группы Сергеем Жуковым, а также выступал вместе с ним на одном из концертов.
    • В 2012 году Акинфеев уже снимался в клипе Жукова на песню «Открой мне дверь».

    Источник: YouTube-канал группы «Руки Вверх!»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2

      faze24 20 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      -2
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      Рейтинг: +2474

      Дядя Серёжа 24 минуты назад

      Сдался Кинфей.
      И кто там кого целует?

      1
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      Рейтинг: +1004

      Леха из Твери 1 час назад

      Как символично. В 2014 с Кореей тоже руки были вверх)))

      4
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      Рейтинг: +285

      KPCCSPB > Леха из Твери 53 минуты назад

      Хаххахахаха

      0
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      Рейтинг: +63

      Игорь1980 1 час назад

      Огоооонь!!! Хорош и Игорёк и Сергей Жуков!!!

      1
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      Рейтинг: +99

      СК 1 час назад

      Да, ладно! Где бы не снимался, лишь бы мячи ловил!

      1
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      Рейтинг: +16924

      Боцман59rus 1 час назад

      если это привлекет поклонников акинфеева на стадион, то хорошо, а так дешевая попса,)))

      -1
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      Рейтинг: +6441

      alex1951 1 час назад

      Акинфею. Ты ж ведь армеец,не сдавайся ,а ,,руки вверх,, ....цэ не твоё,
      ногами вверх,ведь так то было лучше, признанье завоевав своё!)))

      1
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      Рейтинг: +3494

      Старикан 1 час назад

      И швец, и жнец, и на дуде игрец...:))

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