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    Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»

    «Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».

    «Мы долго думали, чем удивить преданных фанатов и решили, что лучшим финалом будет собраться всем вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой фэнтези-саги и запомнить это навсегда. Особо отмечу участие в проекте ФК «Локомотив». С коллегами из футбольного клуба мы провели колоссальную работу по технической подготовке использования инфраструктуры «РЖД Арены» в разгар футбольного чемпионата, – заявил генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов.

    • Мероприятие состоится 20 мая – в день мировой премьеры шестого эпизода 8 сезона сериала.
    • Специально для показа на стадионе построят экран размером с четырехэтажный дом.
    • Перед финальным эпизодом для зрителей подготовят развлекательную программу.

    Источник: TJ

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2

      faze24 19 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +6329

      parevg 32 минуты назад

      Лучше бы показали матч Локо - Интер 3:0, или выражение морды смородины, когда узнала о увольнении...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      SarJr 43 минуты назад

      Лучше бы так какие матчи футбольные показывали. Например финал лч

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      Ашет Арбузян > SarJr 25 минут назад

      или выездные игры Локо)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      SarJr > Ашет Арбузян 9 минут назад

      Нууу у, тоже вариант, согласен, хотя имхо на этом много не срубишь

      0
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      Рейтинг: +3494

      Старикан 1 час назад

      Я так понимаю ещё один способ денег с болел срубить?

      1
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      Рейтинг: +1239

      VGreen > Старикан 1 час назад

      Ну как бы да, и это правильно, профессиональный спорт должен быть бизнесом и должны искать способы срубания бабла, а не сосать из бюджета.

      1
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      Рейтинг: +1004

      Леха из Твери 1 час назад

      Вот и нашли применение стадионам.

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      Рейтинг: +4123

      piligrim1986 1 час назад

      ахринеть важное событие

      4
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