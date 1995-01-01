Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»

«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».

«Мы долго думали, чем удивить преданных фанатов и решили, что лучшим финалом будет собраться всем вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой фэнтези-саги и запомнить это навсегда. Особо отмечу участие в проекте ФК «Локомотив». С коллегами из футбольного клуба мы провели колоссальную работу по технической подготовке использования инфраструктуры «РЖД Арены» в разгар футбольного чемпионата, – заявил генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов.