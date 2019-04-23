Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Бускетс: «Барселона» хочет оформить чемпионство перед своими болельщиками»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился эмоциями от победы над «Алавесом» (2:0) в 34-м туре чемпионата Испании, а также рассказал о желании стать победителями Ла Лиги на стадионе «Камп Ноу».

    «Мы хотим выиграть золотые медали дома. Это история. Конечно, победа над «Алавесом» является продолжением усердной работы, проделанной в течение сезона. Но мы хотим, чтобы этот чемпионский титул был завоеван перед нашими фанатами», – заявил футболист.

    В случае, если сегодня «Атлетико» проиграет «Валенсии», каталонцы досрочно оформят чемпионство.

    Источник: El Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67904
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru