Бускетс: «Барселона» хочет оформить чемпионство перед своими болельщиками»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился эмоциями от победы над «Алавесом» (2:0) в 34-м туре чемпионата Испании, а также рассказал о желании стать победителями Ла Лиги на стадионе «Камп Ноу».

«Мы хотим выиграть золотые медали дома. Это история. Конечно, победа над «Алавесом» является продолжением усердной работы, проделанной в течение сезона. Но мы хотим, чтобы этот чемпионский титул был завоеван перед нашими фанатами», – заявил футболист.

В случае, если сегодня «Атлетико» проиграет «Валенсии», каталонцы досрочно оформят чемпионство.