Адвокат Кокорина: «Доказательства говорят, что статьи «Хулиганство» нет»

Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, дала интервью после заседания в Пресненском суде Москвы.

«Все было ожидаемо. Сурдопереводчик подтвердил те показания, которые давали наши подзащитные. Медицинская экспертиза, которую мы огласили, тоже говорит о том, что ставить такой диагноз, как сотрясение мозга, было нельзя.

По нашему мнению, с самого начала не может быть тяжкой квалификации. Мы хотим доказать, что никакого сговора не было, действия были спонтанными, а не то, что стараются это искусственно навязать. Мы будем отстаивать истину. Доказательства, которые мы имеем сегодня, говорят о том, что «Хулиганства» нет.

Сегодня мы предоставили все, что хотели. Нам тоже нужно время на подготовку. Мы сейчас не будем пояснять ходатайство по поводу фотографий. Когда мы его писали, мы ожидали, что нам откажут. Рассмотрение дела не ограничивается на одной инстанции. Прокурор настаивает на этих заключениях», – сказала Стукалова.