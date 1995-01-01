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    Адвокат Кокорина: «Доказательства говорят, что статьи «Хулиганство» нет»

    Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, дала интервью после заседания в Пресненском суде Москвы.

    «Все было ожидаемо. Сурдопереводчик подтвердил те показания, которые давали наши подзащитные. Медицинская экспертиза, которую мы огласили, тоже говорит о том, что ставить такой диагноз, как сотрясение мозга, было нельзя.

    По нашему мнению, с самого начала не может быть тяжкой квалификации. Мы хотим доказать, что никакого сговора не было, действия были спонтанными, а не то, что стараются это искусственно навязать. Мы будем отстаивать истину. Доказательства, которые мы имеем сегодня, говорят о том, что «Хулиганства» нет.

    Сегодня мы предоставили все, что хотели. Нам тоже нужно время на подготовку. Мы сейчас не будем пояснять ходатайство по поводу фотографий. Когда мы его писали, мы ожидали, что нам откажут. Рассмотрение дела не ограничивается на одной инстанции. Прокурор настаивает на этих заключениях», – сказала Стукалова.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +824

      Валерий1965 10 минут назад

      Хулиганства нет... Но вот, что приговорит суд? Они слишком долго под арестом.... В оправдательный приговор не верю....

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      Рейтинг: +3256

      Агасфер 44 минуты назад

      Нет хулиганства...Есть защита чести,
      и потому,простите,Ваша Честь!-
      Я говорю спокойно,и без лести,
      что Ваша Честь должна сей факт учесть!

      Сперва тот хрен нам намекал на птицу,
      ну...Ваша Честь должна сама понять...
      А что нам оставалось?Застрелиться?
      Или бока водителю намять?

      Мы поступили так,как поступили,
      коль под вопросом оказалась наша честь!
      Признаемся-слегка переборщили,
      но компенсацию готовы преподнесть!

      Не задалось конечно,это утро,
      попался на пути ещё чудак,
      как бишь там его звали...Брахмапутра?
      Христос? Иуда?А,простите-Пак!

      Мы пели песни и слегка шалили,
      кипела кровь младая и вино,
      и что стряслось? Мы ж Шпака не убили!
      И замолили мы грехи давно!

      Простите нас,папаши и мамаши,
      простите шлюхи,жёны,детвора,
      родной футбол...ведь мы-надежда ваша,
      Труба трубит,на поле нам пора!!!



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      Рейтинг: +6423

      alex1951 > Агасфер 36 минут назад

      Тебя прорвало не на шутку,
      И слог пошел и мысль есть,
      Не тормози,пиши свободно,
      Не задевая чью то честь!)))

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      Рейтинг: +331

      Illars > Агасфер 7 минут назад

      эммм..
      Дмитрий Юрьевич, Вы ли это?))

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      Рейтинг: +6423

      alex1951 44 минуты назад

      ***********.net.........kokomama@fishki.net.........nihuja@net....
      а чьто есть?
      а есть ннесчасные маменькины сыночки....типа ,,мы больше неее буудимм,,

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      Рейтинг: +6423

      alex1951 > alex1951 33 минуты назад

      Идиоты....там ,где ********** , слово хулиганство латиницей было написано ,больные,безграмотные люди..

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      Рейтинг: +5758

      ufos73 59 минут назад

      Бомбардир должен звуковую дорожку из Секретных материалов поставить, а в конце надпись "Истина где то рядом!" и "I vant to beileve" (Я хочу поверить) прямо в тему будет!
      ))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +9028

      slavutiq70 1 час назад

      Да всё можно понять погорячились парни,,,,,НО еслиб это было бы один раз за день,,,а то буквально в промешутке пару часов,,они умудрились избить двоих совершенно в разных местах,,,этим просто всё сказано,,,

      4
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      Рейтинг: +3325

      александр п > slavutiq70 1 час назад

      Причём десять лет ничего подобного не было,а избитые вели себя очень странно ,ни с того ни с чего оскорбляли футболистов,а водителю ,что бы спровоцировать драку даже пришлось два раза ударить первым футболистов.Там ещё куча в высшей мере странных деталей.

      -1
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      Рейтинг: +1947

      ivan-football-fan 1 час назад

      «Доказательства говорят, что статьи «Хулиганство» нет»
      КОНЕЧНО НЕТ!
      есть просто...НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕБЕЛИ....

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