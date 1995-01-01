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    Адвокат Кокорина: «Сурдопереводчики установили, что конфликт спровоцировал Пак»

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов ну суде заявил, что чиновник Минпромторга Денис Пак сам выступил инициатором конфликта с футболистом и его компанией в кафе «Кофемания». Он сослался на заключение сурдопереводчиков, изучавших видеозапись из заведения.

    «Заключение специалистов ООО «Лингвист» – экспертов в областях русский жестовый язык, сурдоперевод, сурдопедагогика. Они объяснили мимику и жесты участников конфликта в «Кофемании».

    Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошeл конфликт. Он был спровоцирован Паком», – сказал Ромашов.

    • Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
    • В октябре 2018 года все четверо были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре столицы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3042

      nik55 5 минут назад

      овцы в волчьей шкуре должны присесть

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      Рейтинг: +38

      Gory I 11 минут назад

      " специалисты в области русского языка жестов" .... ))))))))
      Я уссался от таких экспертов.. Каких только разводил не бывает.
      Эти точно за бабосы любое заключение сделают. Супербизнес.

      2
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      Рейтинг: +516

      Genz 29 минут назад

      Паку с утра хотел, чтобы ему прилетело. На видео он гнобил пьяных парней жёстко. Говорит им - пи..арасы ..баные от..осите мой ч..ен. а они не сразу обиделись

      3
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      Рейтинг: +5741

      ufos73 53 минуты назад

      Интересно, а сам Пак догадывается, что он знает язык жестов? Да и Коко с Мамаем на глухонемых не похожи ))))))))
      Адвокаты рыло бы самому начистить стулом,а то он считает остальных совсем тупыми...

      0
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      Рейтинг: +17

      Mister_Tomsk > ufos73 31 минуту назад

      для особо не одаренных в знаниях, такие конторы по губам читают и переводят. вот будешь ты банк грабить и перед камерой даже стоя боком пиз де ть, хорошие спецы определят, что ты своими губенками про пи зд ел)

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      Рейтинг: +5741

      ufos73 > Mister_Tomsk 1 минуту назад

      Отлично знаю кто такие сурдопедагоги и чему учат. Но при чем тут мимика? Сурдопедагоги мимикой не занимаются! Если на то пошло это может сделать психолог! А что они там друг другу говорили и так расскажут другие свидетели, и без всяких догадок, видео там совсем не 4К что бы точно распознать движение губ...

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      Рейтинг: +5085

      KLIM777 57 минут назад

      судя по поведению и отношению к этому делу Пака, он ничем не отличается от Кокорина и Мамаева в то утро. Такой же твердолобый и уверенный в себе черт.

      Вообще не имеет значения кто там спровоцировал. Видимо по делу навернули ему. Дофига о себе возомнил. Оп оп оп оп

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      Рейтинг: +3566

      3a zenit 57 минут назад

      да только вот главное кто первый ударил,а не нах послал.Вроде адвокат но херню буровит ещё ту.

      2
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      Рейтинг: +801

      Миша13 > 3a zenit 53 минуты назад

      Если тебя нах..послать ты не ударишь????

      1
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      Рейтинг: +3316

      александр п > 3a zenit 43 минуты назад

      Если побои спровоцированы потерпевшим,значит хулиганства нет.А за побои у нас только штраф.

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      Рейтинг: +3316

      александр п > Миша13 38 минут назад

      Бить не надо, а ударил ,отвечай по закону.У нас за это штраф предусмотрен,если серьёзный вред здоровью то исправительные работы по месту работы.Непонятно за что их вообще арестовали и держат.

      0
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      Рейтинг: +6411

      alex1951 59 минут назад

      Адвокатишки всполошились....
      То Нога Коки,то вдруг откуда ни возьмись - сурдопереводчик....
      Предположим ,что он и ляпнул чего то такое......ну .так ляпни в ответ....при чем тут табуретка?
      Если нас всех будут шлифовать табуретками за фразы,то у нас в стране не останется ,ни табуреток,ни футболеров...

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      Рейтинг: +4163

      84aivengo 1 час назад

      хватит парней мурыжить и чиновье выгораживать!!! надоело... свое они уже перетерпели , а шпак "испытывает страдание" смешно

      3
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      Рейтинг: +3316

      александр п 1 час назад

      Это было ясно и без сурдоперевода,поэтому и скрывают аудиозапись.

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      Рейтинг: +3246

      Агасфер 1 час назад

      Тонкая душевная организация у КокоМамы! У них внезапно проснулось чувство достоинства.

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