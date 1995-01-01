Адвокат Кокорина: «Сурдопереводчики установили, что конфликт спровоцировал Пак»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов ну суде заявил, что чиновник Минпромторга Денис Пак сам выступил инициатором конфликта с футболистом и его компанией в кафе «Кофемания». Он сослался на заключение сурдопереводчиков, изучавших видеозапись из заведения.

«Заключение специалистов ООО «Лингвист» – экспертов в областях русский жестовый язык, сурдоперевод, сурдопедагогика. Они объяснили мимику и жесты участников конфликта в «Кофемании».

Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошeл конфликт. Он был спровоцирован Паком», – сказал Ромашов.