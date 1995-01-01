Адвокат Кокорина: «Сурдопереводчики установили, что конфликт спровоцировал Пак»

овцы в волчьей шкуре должны присесть
Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов ну суде заявил, что чиновник Минпромторга Денис Пак сам выступил инициатором конфликта с футболистом и его компанией в кафе «Кофемания». Он сослался на заключение сурдопереводчиков, изучавших видеозапись из заведения.
«Заключение специалистов ООО «Лингвист» – экспертов в областях русский жестовый язык, сурдоперевод, сурдопедагогика. Они объяснили мимику и жесты участников конфликта в «Кофемании».
Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошeл конфликт. Он был спровоцирован Паком», – сказал Ромашов.
- Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
- В октябре 2018 года все четверо были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре столицы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).