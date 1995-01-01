Тренера женской сборной Эквадора уволили за сексуальные домогательства

Эквадорская федерация футбола отправила в отставку главного тренера женской сборной Луиса Пескароло за обвинения в сексуальных домогательствах.

Вместе с ним по этой же причине были уволены тренер по физической подготовке и врач команды.

В Федерацию поступило несколько жалоб по поводу сексуальных домогательств со стороны тренерского штаба. В частности, Пескароло и его помощники отсылали футболисткам сообщения провокационного характера.