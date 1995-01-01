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    Тренера женской сборной Эквадора уволили за сексуальные домогательства

    Эквадорская федерация футбола отправила в отставку главного тренера женской сборной Луиса Пескароло за обвинения в сексуальных домогательствах.

    Вместе с ним по этой же причине были уволены тренер по физической подготовке и врач команды.

    В Федерацию поступило несколько жалоб по поводу сексуальных домогательств со стороны тренерского штаба. В частности, Пескароло и его помощники отсылали футболисткам сообщения провокационного характера.

    Источник: Твиттер Эквадорской федерации футбола

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +261

      Звезда запаса 1 час назад

      Домогаются - плохо, не домогаются - еще хуже, женская логика заключается в ее отсутствии.

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