Россиянина осудили на полгода условно за изготовление контрафакта с эмблемой ЦСКА

Поскольку у бомбарды проблемы с поисками чисто футбольных новостей,внесу свою скромную лепту:
ЦСКА поздравил бывшего полузащитника команды Понтуса Вернблума, ныне выступающего за ПАОК, с победой в чемпионате Греции. Накануне клуб из Салоников за тур до завершения первенства обеспечил себе чемпионский титул – первый за 34 года.
Савеловский районный суд Москвы рассмотрел дело в отношении неназванного россиянина по факту изготовления контрафактной продукции, содержащей символику ЦСКА.
Гражданин РФ произвел 165 комплектов спортивной одежды для взрослых (футболок и шортов), 100 комплектов спортивной детской одежды, а также полотенца, зажигалки, зимние шапки, брелоки-открывалки и кошельки с эмблемой армейского клуба.
Суд вынес россиянину наказание в виде шести месяцев условного заключения с испытательным сроком один год.