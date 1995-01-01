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    Россиянина осудили на полгода условно за изготовление контрафакта с эмблемой ЦСКА

    Савеловский районный суд Москвы рассмотрел дело в отношении неназванного россиянина по факту изготовления контрафактной продукции, содержащей символику ЦСКА.

    Гражданин РФ произвел 165 комплектов спортивной одежды для взрослых (футболок и шортов), 100 комплектов спортивной детской одежды, а также полотенца, зажигалки, зимние шапки, брелоки-открывалки и кошельки с эмблемой армейского клуба.

    Суд вынес россиянину наказание в виде шести месяцев условного заключения с испытательным сроком один год.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3205

      Агасфер 41 минуту назад

      Поскольку у бомбарды проблемы с поисками чисто футбольных новостей,внесу свою скромную лепту:

      ЦСКА поздравил бывшего полузащитника команды Понтуса Вернблума, ныне выступающего за ПАОК, с победой в чемпионате Греции. Накануне клуб из Салоников за тур до завершения первенства обеспечил себе чемпионский титул – первый за 34 года.

      3
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      Рейтинг: +10233

      bset > Агасфер 39 минут назад

      34 года... Удивительно. Я думал, они там штампуют чемпионства, а оказывается, они нагибали Спартак в еврокубках не будучи даже чемпионами. Вот смехота-то.

      3
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      Рейтинг: +3205

      Агасфер > bset 24 минуты назад

      "Спартак" всякий обидеть может...

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      Рейтинг: +76

      Опускатель коняжек 49 минут назад

      Гавно всякое подделывают, совести нет)))

      -3
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      Рейтинг: +3205

      Агасфер > Опускатель коняжек 43 минуты назад

      Он ещё Кубок в честь победы над "Енисеем" сваял.Федун его купил и в музей отправил,теперь Гулиева продаст.чтобы компенсировать затраты.

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      Рейтинг: +10233

      bset > Агасфер 40 минут назад

      И 90 Кубков Матч Премьер. В честь великого трофея и славных "А вот раньше мы..."

      2
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      Рейтинг: +22

      Данила Багров > Опускатель коняжек 4 минуты назад

      гавно твои мозги, урод

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