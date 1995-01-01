Россиянина осудили на полгода условно за изготовление контрафакта с эмблемой ЦСКА

Савеловский районный суд Москвы рассмотрел дело в отношении неназванного россиянина по факту изготовления контрафактной продукции, содержащей символику ЦСКА.

Гражданин РФ произвел 165 комплектов спортивной одежды для взрослых (футболок и шортов), 100 комплектов спортивной детской одежды, а также полотенца, зажигалки, зимние шапки, брелоки-открывалки и кошельки с эмблемой армейского клуба.

Суд вынес россиянину наказание в виде шести месяцев условного заключения с испытательным сроком один год.