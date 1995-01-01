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    Адвокат: «В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен к Кокорину»

    Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что врач петербургской команды получил разрешение на осмотр форварда.

    Ранее стало известно, что у Кокорина возникли болевые ощущения в колене, прооперированном в марте 2018 года.

    «Суд удовлетворил ходатайство. В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен. Скорее всего, во время перерыва [в судебном заседании] в среду», – сказал Ромашов.

    • В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +221

      Борат 1 час назад

      лучше бы гулиева к нему допустили и сделали рокировку !

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      Рейтинг: +661

      acor94 > Борат 1 час назад

      В камеру зайдет врач, осмотрит его и покажет, что нужна замена. Так и поменяют Кокорина на Гулиева.

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      Рейтинг: +222

      Киркинитидец 2 часа назад

      О ! лесоповал подождет...

      0
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