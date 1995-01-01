Адвокат: «В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен к Кокорину»

лучше бы гулиева к нему допустили и сделали рокировку !
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что врач петербургской команды получил разрешение на осмотр форварда.
Ранее стало известно, что у Кокорина возникли болевые ощущения в колене, прооперированном в марте 2018 года.
«Суд удовлетворил ходатайство. В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен. Скорее всего, во время перерыва [в судебном заседании] в среду», – сказал Ромашов.
- В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).