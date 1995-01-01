Адвокат: «В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен к Кокорину»

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что врач петербургской команды получил разрешение на осмотр форварда.

Ранее стало известно, что у Кокорина возникли болевые ощущения в колене, прооперированном в марте 2018 года.

«Суд удовлетворил ходатайство. В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен. Скорее всего, во время перерыва [в судебном заседании] в среду», – сказал Ромашов.