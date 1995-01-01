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    Мактоминей: «На первой тренировке с основой Моуринью устроил мне серьезную взбучку»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей рассказал о своих отношениях с бывшим тренером команды Жозе Моуринью.

    Португалец возглавил «МЮ» в мае 2016 года. Спустя год 22-летний шотландец дебютировал при нем в основном составе команды.

    «Жозе был удивителен для меня. Хотя, когда я впервые присоединился к первой команде, он устроил мне серьезную, серьезную взбучку.

    Я спорил на тренировке с одним из футболистов основы, и Моуринью сказал: «Эй, парень, когда ты находишься в первой команде, тебе должны нравиться другие игроки. Ты не суперзвезда».

    И я отправился обратно и думал: «Разве я только что все испортил?» Я не мог в это поверить.

    Я подумал: «Надеюсь, он знает, что я не считаю себя звездой и полярной противоположностью». Вероятно, он просто хотел посмотреть, из чего я сделан, что за парень есть в его распоряжении.

    Тебе нравится то, что ты делаешь на поле, и то, каков ты вне поля. Я чувствую, что Моуринью что-то видел во мне в то время. Некоторые люди могут видеть, некоторые – нет. Я благодарен ему», – сказал Мактоминей.

    В текущем сезоне Мактоминей провел за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей и забил один гол.

    Источник: Tribalfootball

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12495

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Вот такие они особенные уроки! """"""""""""""""

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