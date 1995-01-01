Мактоминей: «На первой тренировке с основой Моуринью устроил мне серьезную взбучку»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей рассказал о своих отношениях с бывшим тренером команды Жозе Моуринью.

Португалец возглавил «МЮ» в мае 2016 года. Спустя год 22-летний шотландец дебютировал при нем в основном составе команды.

«Жозе был удивителен для меня. Хотя, когда я впервые присоединился к первой команде, он устроил мне серьезную, серьезную взбучку.

Я спорил на тренировке с одним из футболистов основы, и Моуринью сказал: «Эй, парень, когда ты находишься в первой команде, тебе должны нравиться другие игроки. Ты не суперзвезда».

И я отправился обратно и думал: «Разве я только что все испортил?» Я не мог в это поверить.

Я подумал: «Надеюсь, он знает, что я не считаю себя звездой и полярной противоположностью». Вероятно, он просто хотел посмотреть, из чего я сделан, что за парень есть в его распоряжении.

Тебе нравится то, что ты делаешь на поле, и то, каков ты вне поля. Я чувствую, что Моуринью что-то видел во мне в то время. Некоторые люди могут видеть, некоторые – нет. Я благодарен ему», – сказал Мактоминей.

В текущем сезоне Мактоминей провел за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей и забил один гол.