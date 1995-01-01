Сульшер: «Перестройка «МЮ» займет несколько трансферных окон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал об изменениях, которые должны произойти в составе команды в ближайшие годы.

«Мы планируем быть в первой четверке, планируем выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон, и мы хотим приобрести игроков, которые смогли бы удержать нас в ЛЧ и поднять в турнирной таблице АПЛ. Но мы знаем, что это не произойдет быстро. Мы должны делать это шаг за шагом.

В течение лета придут новые футболисты, но я не думаю, что вы можете ожидать покупки шести игроков. Не думаю, что любой тренер, которого вы спросите, однозначно поддержит такое количество изменений в составе. Мы хотим перестроить команду, но это будет происходить постепенно, в течение нескольких трансферных окон.

Когда меня пригласили на эту работу, было понимание, что мы должны вернуть ДНК «Манчестер Юнайтед» обратно в клуб и команду. Это не значит, что я хочу жить прошлым. Было бы наивно говорить игрокам делать то же самое, что делали мы во время моих выступлений. Но я хочу создать культуру, в которую мы все верим.

Когда я играл, тренер доверял нам, и мы брали на себя ответственность за свою карьеру. Если кто-нибудь выйдет за пределы, они не задержатся здесь надолго. Так должно быть в таком клубе», – сказал Сульшер.