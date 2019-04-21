В Вологде избили подростка из-за того, что он болеет за «Локомотив»

В Вологде неизвестный избил подростка из-за того, что он болеет за «Локомотив».

На видео, появившемся в интернете, некий молодой человек наносит удары ногами по голове лежащего мальчика. Во время избиения неизвестный произносит: «Короче, хочет за «Локомотив» мне *** [лицо] разбить. Он прав или нет? Я думаю, что нет.

Ты за «Локомотив» хочешь *** разбить? На, сука, на [бьет парня ногой по голове], гондон. Еще у тебя проблемы есть? Присел. Я сказал, присел, *** [говорит лежащему].

Вот так я его, короче, *** [избил]. Такая ситуация. Короче, ладно. Всем добро, до связи. Добро пожаловать в ад».

Полиция уже начала проверку по данному происшествию.

«Вчера нам поступило это видео, в ходе мониторинга данная информация была выявлена. По данному факту была зарегистрирована информация и назначена служебная проверка. Вчера вечером был установлен ряд граждан, которые причастны к размещению и участвовали на данной видеозаписи», – цитирует представителя УМВД России по Вологодской области Sport24 со ссылкой на телеканал «Звезда».