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    В Вологде избили подростка из-за того, что он болеет за «Локомотив»

    В Вологде неизвестный избил подростка из-за того, что он болеет за «Локомотив».

    На видео, появившемся в интернете, некий молодой человек наносит удары ногами по голове лежащего мальчика. Во время избиения неизвестный произносит: «Короче, хочет за «Локомотив» мне *** [лицо] разбить. Он прав или нет? Я думаю, что нет.

    Ты за «Локомотив» хочешь *** разбить? На, сука, на [бьет парня ногой по голове], гондон. Еще у тебя проблемы есть? Присел. Я сказал, присел, *** [говорит лежащему].

    Вот так я его, короче, *** [избил]. Такая ситуация. Короче, ладно. Всем добро, до связи. Добро пожаловать в ад».

    Полиция уже начала проверку по данному происшествию.

    «Вчера нам поступило это видео, в ходе мониторинга данная информация была выявлена. По данному факту была зарегистрирована информация и назначена служебная проверка. Вчера вечером был установлен ряд граждан, которые причастны к размещению и участвовали на данной видеозаписи», – цитирует представителя УМВД России по Вологодской области Sport24 со ссылкой на телеканал «Звезда».

    Источник: Sport24

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +361

      19831170 1 минуту назад

      Животное!

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      Рейтинг: +8980

      slavutiq70 3 минуты назад

      ***** ну и ублюдок,,,,,,,Неужели это быдло ещё на свободе?????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      balam 14 минут назад

      даже на хулигана не тянет.чирлидершей в бутырку

      1
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      Рейтинг: +39

      ЧЕНС 39 минут назад

      По моему постановка

      0
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      Рейтинг: +3424

      vladik12 39 минут назад

      Присесть придется тебе, животное.

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      Рейтинг: +12482

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Похоже на постановку, но однозначно этот ублюдок должен сидеть, как за настоящее избиение. Эти уроды просто убивают Россию. Футболом здесь и не пахнет.

      1
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      Рейтинг: +3424

      vladik12 43 минуты назад

      Никогда не думал, что новость с моего района на "Бомбе" будет такого адского характера(.

      1
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      Рейтинг: +488

      Владимирыч > vladik12 37 минут назад

      Ты с Вологды, что ли??)) Не знал)))

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      Рейтинг: +3424

      vladik12 > Владимирыч 27 минут назад

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      Рейтинг: +165

      orlovcar > vladik12 17 минут назад

      еще один вологодский свинорыл

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +29233

      MaxRnD 44 минуты назад

      Однозначно присудить примату премию им. дедушки Дарвина.

      Совершить уголовно наказуемое деяние, зафиксировать его на видео и выложить в сеть. Аплодирую стоя ))

      6
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      Рейтинг: +1838

      владимир миронов > MaxRnD 44 минуты назад

      Мозга у него нет вообще, он головой ест.

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      Рейтинг: +29233

      MaxRnD > владимир миронов 43 минуты назад

      Животное, чо !

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      Рейтинг: +4274

      prezent2017 45 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За Зенит не бьют, боятся. Полросии болеет за Зенит!

      -5
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      Рейтинг: +1348

      Супермачо > prezent2017 26 минут назад

      Пол-России бомжей не было, нет и не будет. Очередной наслушавшийся ВЦИОМа.

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      Рейтинг: +1838

      владимир миронов 46 минут назад

      Люди, куда мы прикатились? Что это? И мы оправдываем кокорина, мамаева, гулиева. Найти надо этого вологодского урода.

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