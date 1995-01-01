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    Daily Express: «Барселона» отказалась от приобретения Рэшфорда, посчитав его слишком дорогим

    «Барселона» больше не будет пытаться приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

    По информации Daily Express, руководство каталонцев посчитало, что англичанин не лучший вариант по соотношению цена-качество.

    «МЮ» готов отпустить футболиста за 150 миллионов фунтов стерлингов, сине-гранатовые не хотят платить более 100 миллионов. Кроме того, Рэшфорд просит у манкунианцев зарплату более 200 тысяч фунтов в неделю по новому контракту, и такие требования форварда также не устраивает «Барселону».

    • В текущем сезоне Рэшфорд провел за «Юнайтед» 42 матча, забил 13 голов и сделал девять результативных передач.
    • Соглашение нападающего с «МЮ» рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Источник: Daily Express

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1338

      InterMilLano1908 1 час назад

      42 матча 13 голов, рано за него еще просить 150... Особо еще ничего не показал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5348

      Skull_Boy 1 час назад

      Хреновая статистика у него для такой ЗП

      1
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