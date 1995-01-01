Daily Express: «Барселона» отказалась от приобретения Рэшфорда, посчитав его слишком дорогим

«Барселона» больше не будет пытаться приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

По информации Daily Express, руководство каталонцев посчитало, что англичанин не лучший вариант по соотношению цена-качество.

«МЮ» готов отпустить футболиста за 150 миллионов фунтов стерлингов, сине-гранатовые не хотят платить более 100 миллионов. Кроме того, Рэшфорд просит у манкунианцев зарплату более 200 тысяч фунтов в неделю по новому контракту, и такие требования форварда также не устраивает «Барселону».