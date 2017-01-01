Влашич: «Акинфеев спас ЦСКА в конце матча с «Локомотивом». Нам повезло»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал везением ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

По слова хорвата, армейцев в конце игры от пропущенного мяча спас голкипер Игорь Акинфеев.

«В первом тайме мы играли хорошо, во втором закончили играть. У соперника было больше возможностей забить, в конце нас спас вратарь. Мы могли проиграть, а в итоге сыграли вничью, но нам в любом случае нужно играть лучше.

Не знаю, почему второй тайм так отличался от первого. В первом тайме мы больше контролировали игру, и план состоял в том, чтобы продолжать владеть мячом, но затем мы сели в защиту, и у соперника появилось больше шансов.

Каждой команде не хватало бы Марио [Фернандес пропускал встречу из-за дисквалификации], он великолепный игрок. Но футбол – командная игра, и нам не нужно быть зависимыми от одного игрока. Мы хотели победить в этом матче, но в последние семь минут нас прижали, у соперника было несколько возможностей забить, нам повезло. Нужно играть лучше, чтобы бороться в чемпионате и попадать в Лигу чемпионов», – сказал Влашич.