Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Влашич: «Акинфеев спас ЦСКА в конце матча с «Локомотивом». Нам повезло»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал везением ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

    По слова хорвата, армейцев в конце игры от пропущенного мяча спас голкипер Игорь Акинфеев.

    «В первом тайме мы играли хорошо, во втором закончили играть. У соперника было больше возможностей забить, в конце нас спас вратарь. Мы могли проиграть, а в итоге сыграли вничью, но нам в любом случае нужно играть лучше.

    Не знаю, почему второй тайм так отличался от первого. В первом тайме мы больше контролировали игру, и план состоял в том, чтобы продолжать владеть мячом, но затем мы сели в защиту, и у соперника появилось больше шансов.

    Каждой команде не хватало бы Марио [Фернандес пропускал встречу из-за дисквалификации], он великолепный игрок. Но футбол – командная игра, и нам не нужно быть зависимыми от одного игрока. Мы хотели победить в этом матче, но в последние семь минут нас прижали, у соперника было несколько возможностей забить, нам повезло. Нужно играть лучше, чтобы бороться в чемпионате и попадать в Лигу чемпионов», – сказал Влашич.

    • ЦСКА набрал 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 10 очков, а от второй строчки – на два.
    • В 25-м туре москвичи дома сыграют с «Анжи».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:48
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4275

      prezent2017 37 минут назад

      Твой ЦСКА уже никто не спасет, если в группу ЛЧ не попадете. Так что рви когти в Эвер или куда еще!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1338

      InterMilLano1908 1 час назад

      ЦСКА нужен опорник, обликов нулевооой. Набабкин вообще худший матч провел... И да повторюсь Обликов это уровень УФЫ и изза гребаного лимита его купили за 5млн хотя его цена край 500т. Того же Бистровича купили за 500 так они одного уровня игроки

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68817
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru