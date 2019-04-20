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    Вальверде: «Все говорят, что «Барселона» уже чемпион, но это не так»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о чемпионской гонке в Примере.

    «Нам нужно набрать девять очков, чтобы выиграть чемпионат. Но побеждать очень сложно. Я понимаю, что все говорят, что мы уже чемпионы, но это не так. Ничего еще не закончено», – сказал Вальверде.

    • За пять туров до завершения чемпионата «Барселона» опережает идущий вторым «Атлетико» на девять очков.
    • Каталонской команде осталось сыграть в Примере с «Алавесом», «Леванте», «Сельтой», «Хетафе» и «Эйбаром».

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6221

      Cules2013 19 минут назад

      Осталось 5 матчей. Это нужно сильно постараться, чтобы слить сразу 9 очков разницы.
      Чемпионы-чемпионы. На ЛЧ нужно сконцентрироваться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +856

      SarJr 26 минут назад

      Не 9, а 7 очков для чемпионство. Вальверде говорит все верно, но вообще слабо верится что барса будет как боруссия и потеряет такой отрыв

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