Вальверде: «Все говорят, что «Барселона» уже чемпион, но это не так»

Осталось 5 матчей. Это нужно сильно постараться, чтобы слить сразу 9 очков разницы.
Чемпионы-чемпионы. На ЛЧ нужно сконцентрироваться.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о чемпионской гонке в Примере.
«Нам нужно набрать девять очков, чтобы выиграть чемпионат. Но побеждать очень сложно. Я понимаю, что все говорят, что мы уже чемпионы, но это не так. Ничего еще не закончено», – сказал Вальверде.
- За пять туров до завершения чемпионата «Барселона» опережает идущий вторым «Атлетико» на девять очков.
- Каталонской команде осталось сыграть в Примере с «Алавесом», «Леванте», «Сельтой», «Хетафе» и «Эйбаром».