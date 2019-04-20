Вальверде: «Все говорят, что «Барселона» уже чемпион, но это не так»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о чемпионской гонке в Примере.

«Нам нужно набрать девять очков, чтобы выиграть чемпионат. Но побеждать очень сложно. Я понимаю, что все говорят, что мы уже чемпионы, но это не так. Ничего еще не закончено», – сказал Вальверде.