Братья Миранчуки, Смолов, Влашич и Чалов в стартовых составах «Локомотива» и ЦСКА на матч 24-го тура РПЛ

бузова выпустили... лишь бы ни кого не сломал...
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 24-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Крыховяк, Фернандеш, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фарфан, Смолов.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
- Стартовый свисток на стадионе «Локомотив» в Москве прозвучит в 19:00 по московскому времени.
- Перед очной игрой «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА – на четвертом.