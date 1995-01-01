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    Братья Миранчуки, Смолов, Влашич и Чалов в стартовых составах «Локомотива» и ЦСКА на матч 24-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 24-го тура чемпионата России.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Крыховяк, Фернандеш, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фарфан, Смолов.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    • Стартовый свисток на стадионе «Локомотив» в Москве прозвучит в 19:00 по московскому времени.
    • Перед очной игрой «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА – на четвертом.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4132

      84aivengo 6 минут назад

      бузова выпустили... лишь бы ни кого не сломал...

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      Рейтинг: +619

      ruded 44 минуты назад

      судья ган**н

      0
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      Рейтинг: +2558

      BarStep 1 час назад

      Будет ничья.. Просто ничья, без огня. Обоих это устроит, т.к. проиграть сегодня - огромный риск пролететь мимо ЛЧ... Впрочем как и в Краснодаре..

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      Рейтинг: +3159

      Агасфер 1 час назад

      Всё предсказуемо.Пойдём смотреть домашнее задание Гончаренко.

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      Рейтинг: +1506

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Ману и Джефф в старте. Наконец-то Локо сыграет сильнейшим составом. Разве что без Гарика.

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      Рейтинг: +774

      Валерий1965 1 час назад

      Давайте в ничью) 2:2 - норм)

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