Юсупов, Жоаозиньо, Ананидзе и Канунников в стартовых составах «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 24-го тура чемпионата России.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Марков.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ананидзе, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Канунников, Шейдаев.
- Стартовый свисток на стадионе «Арена Химки» прозвучит в 16:30 по московскому времени.
- Перед очной игрой «Динамо» располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» – на 11-м.