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    «Барселона» огласила заявку на матч с «Реал Сосьедадом»

    Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на матч 33-го тура Примеры против «Реал Сосьедада».

    Вне состава оказались травмированные Рафинья Алькантара и Томас Вермален, а также Джейсон Мурильо, Жан-Клер Тодибо и Кевин-Принс Боатенг.

    Полностью заявка каталонцев выглядит следующим образом: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Дембеле, Силлессен, Малком, Лангле, Альба, Серхи Роберто, Аленья, Видаль, Умтити.

    Матч «Барселона» – «Реал Сосьедад» состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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