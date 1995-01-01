«Барселона» огласила заявку на матч с «Реал Сосьедадом»

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на матч 33-го тура Примеры против «Реал Сосьедада».

Вне состава оказались травмированные Рафинья Алькантара и Томас Вермален, а также Джейсон Мурильо, Жан-Клер Тодибо и Кевин-Принс Боатенг.

Полностью заявка каталонцев выглядит следующим образом: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Дембеле, Силлессен, Малком, Лангле, Альба, Серхи Роберто, Аленья, Видаль, Умтити.

Матч «Барселона» – «Реал Сосьедад» состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.