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    Зобнин: «Самый принципиальный соперник – ЦСКА»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью клубной пресс-службе рассказал, какого соперника он считает самым принципиальным.

    – Какой из прошедших матчей чемпионата можете назвать самым трудным?

    – Выделить одну игру крайне сложно. Конечно, можно вспомнить недавний матч с ЦСКА. Поражение, тем более в дерби, выбивает из колеи на несколько дней. Это жизнь, футбол, игра. Всегда побеждать невозможно. Но нужно забывать такие матчи и двигаться вперед.

    – Какого соперника можно назвать самым принципиальным?

    – Думаю, как раз ЦСКА.

    – Являются ли игры против «Динамо» особенными для вас?

    – Сейчас уже нет. В первый год после моего перехода была некая принципиальность: я играл в «Динамо» довольно долгое время, знал многих ребят. Но с тех пор в клубе слишком многое поменялось.

    • Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В текущем сезоне 25-летний футболист забил один гол и сделал один ассист в 26 матчах.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19021

      gol_kak_sokol 30 минут назад

      Когда придет понимание, что все соперники принципиальные, тогда и станешь настоящим профи.

      0
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      Рейтинг: +13003

      shinnik 1 час назад

      Vacanze Romane..(Каникулы для Ромы..)

      Roma, dove sei?
      Перевод песни ..ты ваще.где,Рома?
      Matia Bazar (С)

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