Зобнин: «Самый принципиальный соперник – ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью клубной пресс-службе рассказал, какого соперника он считает самым принципиальным.

– Какой из прошедших матчей чемпионата можете назвать самым трудным?

– Выделить одну игру крайне сложно. Конечно, можно вспомнить недавний матч с ЦСКА. Поражение, тем более в дерби, выбивает из колеи на несколько дней. Это жизнь, футбол, игра. Всегда побеждать невозможно. Но нужно забывать такие матчи и двигаться вперед.

– Какого соперника можно назвать самым принципиальным?

– Думаю, как раз ЦСКА.

– Являются ли игры против «Динамо» особенными для вас?

– Сейчас уже нет. В первый год после моего перехода была некая принципиальность: я играл в «Динамо» довольно долгое время, знал многих ребят. Но с тех пор в клубе слишком многое поменялось.