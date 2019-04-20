Зобнин: «Самый принципиальный соперник – ЦСКА»

Когда придет понимание, что все соперники принципиальные, тогда и станешь настоящим профи.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью клубной пресс-службе рассказал, какого соперника он считает самым принципиальным.
– Какой из прошедших матчей чемпионата можете назвать самым трудным?
– Выделить одну игру крайне сложно. Конечно, можно вспомнить недавний матч с ЦСКА. Поражение, тем более в дерби, выбивает из колеи на несколько дней. Это жизнь, футбол, игра. Всегда побеждать невозможно. Но нужно забывать такие матчи и двигаться вперед.
– Какого соперника можно назвать самым принципиальным?
– Думаю, как раз ЦСКА.
– Являются ли игры против «Динамо» особенными для вас?
– Сейчас уже нет. В первый год после моего перехода была некая принципиальность: я играл в «Динамо» довольно долгое время, знал многих ребят. Но с тех пор в клубе слишком многое поменялось.
- Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
- В текущем сезоне 25-летний футболист забил один гол и сделал один ассист в 26 матчах.