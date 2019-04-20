Зобнин – о подготовке к матчам: «Правильно питаюсь и хорошо сплю. В день игры стараюсь не общаться с родными и друзьями»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как готовится к матчам и о своих способах настроя на игры.

«Правильно питаюсь и хорошо сплю – это самое главное! В день матча стараюсь не разговаривать по телефону с родными и друзьями: сосредотачиваюсь на предстоящей игре, и все остальное уходит на второй план. С партнерами по команде мы общаемся, но обычно обсуждаем предстоящий матч.

Конечно, нельзя забывать и о правильном настрое на игру. Могу включить мотивационную музыку, но иногда она надоедает. Периодически хочется чего-то другого, одни и те же композиции невозможно слушать постоянно. Пытаюсь найти что-то именно для себя», – сказал Зобнин.