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    Зобнин – о подготовке к матчам: «Правильно питаюсь и хорошо сплю. В день игры стараюсь не общаться с родными и друзьями»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как готовится к матчам и о своих способах настроя на игры.

    «Правильно питаюсь и хорошо сплю – это самое главное! В день матча стараюсь не разговаривать по телефону с родными и друзьями: сосредотачиваюсь на предстоящей игре, и все остальное уходит на второй план. С партнерами по команде мы общаемся, но обычно обсуждаем предстоящий матч.

    Конечно, нельзя забывать и о правильном настрое на игру. Могу включить мотивационную музыку, но иногда она надоедает. Периодически хочется чего-то другого, одни и те же композиции невозможно слушать постоянно. Пытаюсь найти что-то именно для себя», – сказал Зобнин.

    • 25-летний хавбек выступает за красно-белых с 2016 года.
    • В текущем сезоне россиянин провел за москвичей 26 встреч, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
    • «Спартак» после 23-х туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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