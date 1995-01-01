Daily Star: «МЮ» платит Санчесу дополнительно 75 тысяч за каждый выход на поле

Из-за этих 75 штук, Санчеса и не выпускают, тем более, учитывая его плохую форму.. как вариант, он может им платить эти деньги, и чаще будет играть :)
«Манчестер Юнайтед» платит дополнительный бонус нападающему Алексису Санчесу за каждый проведенный матч.
Чилиец перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года.
По информации Daily Star, футболист согласился подписать контракт с зарплатой 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но при этом потребовал отдельное вознаграждение за каждый выход на поле в размере 75 тысяч.
За все время форвард провел за «Юнайтед» 42 матча и забил пять голов. Таким образом каждый его мяч обошелся клубу в 630 тысяч фунтов. Это без учета фиксированной зарплаты игрока.
Соглашение Санчеса с «МЮ» рассчитано до лета 2022 года.