Daily Star: «МЮ» платит Санчесу дополнительно 75 тысяч за каждый выход на поле

«Манчестер Юнайтед» платит дополнительный бонус нападающему Алексису Санчесу за каждый проведенный матч.

Чилиец перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года.

По информации Daily Star, футболист согласился подписать контракт с зарплатой 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но при этом потребовал отдельное вознаграждение за каждый выход на поле в размере 75 тысяч.

За все время форвард провел за «Юнайтед» 42 матча и забил пять голов. Таким образом каждый его мяч обошелся клубу в 630 тысяч фунтов. Это без учета фиксированной зарплаты игрока.

Соглашение Санчеса с «МЮ» рассчитано до лета 2022 года.