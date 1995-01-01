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    Daily Star: «МЮ» платит Санчесу дополнительно 75 тысяч за каждый выход на поле

    «Манчестер Юнайтед» платит дополнительный бонус нападающему Алексису Санчесу за каждый проведенный матч.

    Чилиец перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года.

    По информации Daily Star, футболист согласился подписать контракт с зарплатой 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но при этом потребовал отдельное вознаграждение за каждый выход на поле в размере 75 тысяч.

    За все время форвард провел за «Юнайтед» 42 матча и забил пять голов. Таким образом каждый его мяч обошелся клубу в 630 тысяч фунтов. Это без учета фиксированной зарплаты игрока.

    Соглашение Санчеса с «МЮ» рассчитано до лета 2022 года.

    Источник: Daily Star

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    Сегодня, 09:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +159

      SK9 1 час назад

      Из-за этих 75 штук, Санчеса и не выпускают, тем более, учитывая его плохую форму.. как вариант, он может им платить эти деньги, и чаще будет играть :)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4922

      mihail200606 1 час назад

      Ну поэтому его стараются держать на скамейке чаще))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      ivan-football-fan 1 час назад

      "Менеджмент" МЮ - это, похоже, вообще отдельная песня.... Печальная очень...
      Они, конечно же ..не настолько плохи, как правительство РФ, но... из той же "оперы")))
      Они никак не среагировали, когда "великие" погбы сливали Моуриньо.... Уже сейчас это говно полной ложкой начинает черпать попавший "под раздачу" Сульшер, который, очевидно, только сейчас начинает понимать, куда попал, но... ВООБЩЕ НИКАКИМИ ПРОЦЕССАМИ В КОМАНДЕ НЕ УПРАВЛЯЕТ...
      И вот ещё...этт"контракт века" с Санчесом...Индеец просто перестал играть, после его заключения и перехода в МЮ...А ВЫ ПОМНИТЕ, КАК ОН ПАХАЛ В ПРЕДЫДУЩЕМ КЛУБЕ???!!!
      Он был лучшим на планете!))))))))))
      Но... когда тебе ..ПЛАТЯТ НЕЗАВИСИМО ОТ РЕЗУЛЬТАТА.....Ну... какой гордый индеец станет себе ноги ломать на поле АПЛ?))))

      2
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      Рейтинг: +48

      olegiovchenko 2 часа назад

      слить петуха

      1
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