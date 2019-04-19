Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Милнер: «Не думаю, что «Барселона» часто играла против команд с таким стилем, как у нас»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер высказался о предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «Мы можем обыграть «Барселону», но мы знаем, что это будет очень сложно. Я был пару раз на «Камп Ноу» с «Манчестер Сити», и мы не добились нужного результата. Надеюсь, третий раз будет удачным для меня.

    У них сильная команда, и на их стадионе сложно играть гостевые матчи. Но не думаю, что они часто играла против команд с таким стилем, как у нас. Это будет сложно. У них в команде много индивидуально одаренных игроков, у них отличная команда. «Камп Ноу» – фантастический стадион, фантастическое место для матчей с отличной атмосферной. Это будет очень сложно для нас, мы должны показать максимум. Но и для них это будет сложно», – сказал Милнер.

    • Первая игра полуфинала пройдет в Барселоне 1 мая.
    • Ответная встреча состоится в Ливерпуле 7 мая.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2019 23:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +413

      de bruyne 45 минут назад

      На салаХ и мане альба самедо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      FENIX-SL > de bruyne 10 минут назад

      алло как почему томат двигатель

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Рубик Докоян
    69331
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru