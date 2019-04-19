Милнер: «Не думаю, что «Барселона» часто играла против команд с таким стилем, как у нас»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер высказался о предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Мы можем обыграть «Барселону», но мы знаем, что это будет очень сложно. Я был пару раз на «Камп Ноу» с «Манчестер Сити», и мы не добились нужного результата. Надеюсь, третий раз будет удачным для меня.

У них сильная команда, и на их стадионе сложно играть гостевые матчи. Но не думаю, что они часто играла против команд с таким стилем, как у нас. Это будет сложно. У них в команде много индивидуально одаренных игроков, у них отличная команда. «Камп Ноу» – фантастический стадион, фантастическое место для матчей с отличной атмосферной. Это будет очень сложно для нас, мы должны показать максимум. Но и для них это будет сложно», – сказал Милнер.