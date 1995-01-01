Сульшер: «Некоторым игрокам «МЮ» нужно напомнить себе, где они находятся»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался об игроках команды.

«Я узнал многое о них за те месяцы, что провел здесь. Большинство из них по-настоящему впечатлило меня своим отношением к делу. Конечно, есть некоторые игроки, которые должны напомнить себе, где они находятся. Большинство может прибавить, если будет так же усердно работать.

Марсьяль? Я говорил с отдельными игроками, они знают об этом. Антони – один из тех, с кем я говорил. Я говорил со всеми индивидуально о том, чего мы ждем от них. У Антони огромный талант, он подписал новый контракт, он знает, что мы верим в него. Нужно просто продолжать работать», – сказал Сульшер.