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    Гол Месси в ворота в «МЮ» признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов

    На сайте УЕФА завершилось голосование, в котором болельщики выбирали лучший гол недели в Лиге чемпионов. Они признали лучшим первый мяч форварда «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Манчестер Юнайтед».

    По итогам двух встреч «Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

    Также на награду претендовали Рахим Стерлинг, Давид Нерес и Филиппе Коутиньо.

    Источник: Официальный твиттер Лиги чемпионов

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1034

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Это в клинике душевно больных был опрос?
      Все другие голы круче!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      SarJr 1 час назад

      а почему не гол ллоренте? как говорил сам марадона "голы рукой всегда красивые голы")))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +343

      FENIX-SL > SarJr 1 минуту назад

      где ты там хоть на одном повторе увидел гол рукой
      просто затолкал бедром

      0
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      Рейтинг: +103

      ursosan 1 час назад

      Чем гол коутиньо не угодил?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +134

      dmzeus 1 час назад

      Странно, что гол Коутиньо только на 4ом

      3
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