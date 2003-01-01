Гол Месси в ворота в «МЮ» признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов

Это в клинике душевно больных был опрос?
Все другие голы круче!
На сайте УЕФА завершилось голосование, в котором болельщики выбирали лучший гол недели в Лиге чемпионов. Они признали лучшим первый мяч форварда «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Манчестер Юнайтед».
По итогам двух встреч «Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».
Также на награду претендовали Рахим Стерлинг, Давид Нерес и Филиппе Коутиньо.
twit text
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 апреля 2019 г.