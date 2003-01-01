Гол Месси в ворота в «МЮ» признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов

На сайте УЕФА завершилось голосование, в котором болельщики выбирали лучший гол недели в Лиге чемпионов. Они признали лучшим первый мяч форварда «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Манчестер Юнайтед».

По итогам двух встреч «Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

Также на награду претендовали Рахим Стерлинг, Давид Нерес и Филиппе Коутиньо.