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    Президент «Зенита» анонсировал эфир Z+ на матч с ЦСКА

    Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клубного онлайн-канала Z+.

    «На матче с «Краснодаром» Z+ не планируется, потому что мы готовим программу к матчу с ЦСКА. На данный момент проект находится в тестовом режиме, и по итогам данного периода будет принято решение о его продлении либо закрытии. Данный период продлится до конца нынешнего сезона», – заявил Медведев.

    О запуске Z+ было объявлено в середине марта в преддверии матча со «Спартаком». Первый эфир, который прошел 17 марта, получился скандальным из-за использования участниками шоу ненормативной лексики, а второй (игра с «Локомотивом» 7 апреля) оказался малоинтересным для зрителей.

    • Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится в субботу, 20 апреля, в 21:00 по московскому времени.
    • Поединок между «Зенитом» и ЦСКА запланирован на 12 мая.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3137

      Агасфер 35 минут назад

      Вот и "крышеватель-распильщик" объявился!!! А то всё гадали,как могло ОНО появиться на свет? Подвели босса чудаки на букву "м"(Шукшин),приходится изворачиваться разговорами про "тестовый режим".

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