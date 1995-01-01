Президент «Зенита» анонсировал эфир Z+ на матч с ЦСКА

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клубного онлайн-канала Z+.

«На матче с «Краснодаром» Z+ не планируется, потому что мы готовим программу к матчу с ЦСКА. На данный момент проект находится в тестовом режиме, и по итогам данного периода будет принято решение о его продлении либо закрытии. Данный период продлится до конца нынешнего сезона», – заявил Медведев.

О запуске Z+ было объявлено в середине марта в преддверии матча со «Спартаком». Первый эфир, который прошел 17 марта, получился скандальным из-за использования участниками шоу ненормативной лексики, а второй (игра с «Локомотивом» 7 апреля) оказался малоинтересным для зрителей.