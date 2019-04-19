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    РЕН ТВ опубликовал полное видео конфликта с участием Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

    Телеканал РЕН ТВ опубликовал 12-минутную видеозапись, на которой полностью запечатлен конфликт нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

    Потасовка произошла в московском кафе «Кофемания» утром 8 октября. До этого вышеупомянутые лица избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука.

    Источник: РЕН ТВ

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +807

      xColaz 2 минуты назад

      Почему мразотина, бьющая посуду, не за решеткой? Она же явно ненормальная

      1
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    • ...
      Рейтинг: +189

      Dguffin 3 минуты назад

      О да. Полное видео.

      А где всё то, что было _ДО_ этого инцидента? Там наверняка же было много интересного.

      Но нам это не покажут. Не положено.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1811

      ivan-football-fan 6 минут назад

      Чёрт...
      Органов власти нам уже не хвтает, чтобы разобраться, похоже. Ведь, это видео было в суде С САМОГО НАЧАЛА... Что там и кому непонятно среди наших образованных юристов...ВОТ, ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО НА ОБЩИЙ СУД ВЫСТАВЛЯТЬ?
      Голосованием, что ли, всей страны решение принимать?

      0
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      Рейтинг: +833

      SarJr 11 минут назад

      Теория заговора
      Выпуск1: инопланетяне и вторжение
      Выпуск2: чудеса цивилизации
      ....
      ВыпускN: кокорин и мамаев
      ИДЕАЛЬНО!!!))))

      0
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      Рейтинг: +2992

      порт 12 минут назад

      Гопота колхозная.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5659

      Asbjorn 12 минут назад

      Быдло футболисты с быбло-бабами,которые себя не умеют вести в общественном месте(ногами на скамью,выплескивают жидкость из бокала в кого то).

      1
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      Рейтинг: +10205

      bset 20 минут назад

      Полгода пишу, что надо уже отпустить ребят, сколько можно мурыжить. Посмотрел, как на записи быдло все вокруг крушит, нападает толпой на человека, еще и бабы воду на ни в чем неповинных людей льют, и мнение поменялось - это быдло надо сажать, чтобы остальным уроком было.

      4
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      Рейтинг: +1175

      Виталий Орехов > bset 12 минут назад

      Когда там у Кокоши днюха? Отправлю ему в подарок стул. Пластиковый.

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      Рейтинг: +12980

      shinnik > bset 2 минуты назад

      с языка снял.

      0
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      Рейтинг: +70

      Ашет Арбузян 31 минуту назад

      ну все. Рен ТВ вмешались. Теперь всех марсиан посадят

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