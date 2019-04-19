РЕН ТВ опубликовал полное видео конфликта с участием Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал 12-минутную видеозапись, на которой полностью запечатлен конфликт нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Потасовка произошла в московском кафе «Кофемания» утром 8 октября. До этого вышеупомянутые лица избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука.