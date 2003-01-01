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    «Ливерпуль» повысил цены на билеты для болельщиков «Барселоны», чтобы частично компенсировать траты своих фанатов

    «Ливерпуль» решил увеличить стоимость билетов для болельщиков «Барселоны» на полуфинальный матч Лиги чемпионов.

    Мерсисайдский клуб повысил цену одного билета до 119 евро, чтобы сравняться по этому показателю с каталонской командой.

    Дополнительный доход «Ливерпуль» направит на компенсацию расходов для своих фанатов.

    Отмечается, что поклонники красных за счeт субсидирования смогут купить билеты по 88 евро за штуку.

    Первый матч между «Барселоной» и «Ливерпулем» состоится 1 мая на «Камп Ноу», а ответный – 7 мая на «Энфилде».

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +539

      Фанат Рубина 1 час назад

      а разве фанаты барселоны не смогут на***** их притворившись фанатами ливерпуля?

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