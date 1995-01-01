Z+ не покажет матч «Краснодар» – «Зенит». Будущее канала неизвестно

На онлайн-канале Z+ не будет транслироваться матч 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом».

Как сообщает «Спорт день за днем», будущее сервиса в целом под вопросом.

О запуске Z+ было объявлено в середине марта в преддверии матча со «Спартаком». Первый эфир получился скандальным из-за использования участниками шоу ненормативной лексики, а второй (игра с «Локомотивом») оказался малоинтересным для зрителей.