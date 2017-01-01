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    Адвокат Кирилла Кокорина: «Парней хотят уничтожить!»

    Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, поделился мнением о ходе судебного заседания по уголовному делу его подзащитного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого.

    «Парней хотят уничтожить! За что? Как мы жить-то дальше собираемся со всем этим? Они ведь ничего такого не совершили, правда? А их изничтожить хотят», – сказал адвокат.

    • Сегодня в Пресненском суде Москвы состоится очередное заседания суда.
    • Фигуранты дела находятся под арестом с октября прошлого года. Согласно последнему решению, они пробудут за решеткой до 25 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1437

      _Kesh_Suntar_ 8 минут назад

      Как они вели в суде! Сук бесит, на кол их!,,,,,,, ******* совсем

      0
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      Рейтинг: +502

      Genz 9 минут назад

      Футболисты всегда так ведут по-хамски и всегда откупаются. Я знаю больше 30 подобных скандалов с игроками РПЛ. Здесь особый случай, не того парня Пака ударили. Он хорошо знаком с председателем правительства Медведевым, и тот дал указания - по всей строгости наказать обидчиков Пака. Это точная инфа из первых знакомых мне уст.

      0
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      Рейтинг: +4262

      prezent2017 14 минут назад

      Похоже на то. Наказание не соответствует деянию.

      -1
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      Рейтинг: +1488

      neveldomha 20 минут назад

      Советую адвокату следующее: Поменяй подгузник, вытереть нос, попросить маму пожалеть его, найти титьку и поплакать в нее и проваливать к кхерам собачьим.

      0
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      Рейтинг: +5655

      Asbjorn 58 минут назад

      За то что били человека стулом по голове, за то, что били одного человека толпой, прежде чем что то делать, нужно думать, хотя такие мажоры о последствиях не думают

      2
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      Рейтинг: +2154

      САДЫЧОК 59 минут назад

      Конечно ,они долго сидят , НО беда в другом -они не осознали что натворили !

      0
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      Рейтинг: +5294

      Skull_Boy 1 час назад

      Выгнали из акалдемии Зенита, выгнали с позором из университета и кому это чм0 сдалось то, кроме своих родителей, очевидно же конченный человек

      1
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      Рейтинг: +715

      spartakuz 1 час назад

      А когда они хотели уничтожить человека не пощечиной или шлепком по попе, а стулом по голове?

      1
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      Рейтинг: +4114

      84aivengo 1 час назад

      и больше всего этого хочет плешивый южнокорейский гном

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      Рейтинг: +3370

      Старикан 1 час назад

      Что-то мне сдаётся, что в первую очередь они будут уничтожены самими адвокатами!

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      Рейтинг: +3275

      александр п > Старикан 58 минут назад

      Никакие адвокаты ничего не решают.У меня отец был народным заседателем,так ему судья прямо говорил.что там болтает адвокат никакого значения не имеет,с той поры ничего в лучшую сторону не изменилось.

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