Адвокат Кирилла Кокорина: «Парней хотят уничтожить!»

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, поделился мнением о ходе судебного заседания по уголовному делу его подзащитного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого.

«Парней хотят уничтожить! За что? Как мы жить-то дальше собираемся со всем этим? Они ведь ничего такого не совершили, правда? А их изничтожить хотят», – сказал адвокат.