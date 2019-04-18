Кутепов успешно перенес операцию. Защитник вернется к тренировкам через 2 недели

Защитник «Спартака» Илья Кутепов перенес операцию на правосторонней паховой грыже, сообщает пресс-служба клуба.
«Операция была успешно проведена хирургами римской клиники «Вилла Стюарт».
Планируется, что футболист вернется к тренировкам по индивидуальному плану через две недели.
Отметим, что несколько лет назад Кутепов уже перенес подобную операцию в одной из немецких клиник, однако теперь потребовалось повторное вмешательство», – сообщается на сайте красно-белых.
- Воспитанник «Спартака» пополнил состав взрослой команды в январе 2016 года.
- В текущем сезоне участник ЧМ-2018 принял участие в 14 играх всех турниров.