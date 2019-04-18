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    Ушакова: «Соловчука подвергли избиению. Кто-то использовал фразу: «Ты знаешь, кто мы?»

    Ведущая Первого канала Ольга Ушакова дала показания в Пресненском суде Москвы.

    Она проходит свидетельницей по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. 8-го октября они избили водителя Ушаковой Виталия Соловчука около стриптиз-клуба «Эгоист», позже Кокорин-старший ударил стулом чиновника Дениса Пака в кафе «Кофемания».

    «8 октября в 6:10 водитель привез меня на Триумфальную площадь, высадил и отъехал, чтобы найти парковочное место. Куда поехал – мне неизвестно.

    В 7:00 проходила автобусную остановку и увидела, что мой автомобиль припаркован на территории возле площади Эстрады.

    Я обратила внимание, что рядом находятся несколько машин полиции и скорой помощи. После эфира, около 9:10, я спустилась. Увидела, что стекло передней двери разбито, а Соловчук в машине скорой. Подошла, увидела разбитое лицо в крови.

    Виталий пояснил, что, когда он высадил меня, припарковался около клуба. К нему села неизвестная девушка, которую он в корректной форме попросил выйти. Она вышла.

    Затем он услышал звук разбитого стекла и вышел из машины. Там была компания людей, которая шумно выражалась в адрес Виталия. Парни напали на него и подвергли избиению. Кто-то использовал фразу: «Ты знаешь, кто мы?».

    После Виталий вырвался и подъехал обратно к студии, откуда вызвал скорую. Его увезли в больницу. Я как собственник авто написала заявление. Я видела кровь в части салона автомобиля», – сказал Ушакова.

    • После задержания 8 октября суд трижды продлевал их арест в СИЗО «Бутырка». Первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Sport24

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