Ушакова: «Соловчука подвергли избиению. Кто-то использовал фразу: «Ты знаешь, кто мы?»

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова дала показания в Пресненском суде Москвы.

Она проходит свидетельницей по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. 8-го октября они избили водителя Ушаковой Виталия Соловчука около стриптиз-клуба «Эгоист», позже Кокорин-старший ударил стулом чиновника Дениса Пака в кафе «Кофемания».

«8 октября в 6:10 водитель привез меня на Триумфальную площадь, высадил и отъехал, чтобы найти парковочное место. Куда поехал – мне неизвестно.

В 7:00 проходила автобусную остановку и увидела, что мой автомобиль припаркован на территории возле площади Эстрады.

Я обратила внимание, что рядом находятся несколько машин полиции и скорой помощи. После эфира, около 9:10, я спустилась. Увидела, что стекло передней двери разбито, а Соловчук в машине скорой. Подошла, увидела разбитое лицо в крови.

Виталий пояснил, что, когда он высадил меня, припарковался около клуба. К нему села неизвестная девушка, которую он в корректной форме попросил выйти. Она вышла.

Затем он услышал звук разбитого стекла и вышел из машины. Там была компания людей, которая шумно выражалась в адрес Виталия. Парни напали на него и подвергли избиению. Кто-то использовал фразу: «Ты знаешь, кто мы?».

После Виталий вырвался и подъехал обратно к студии, откуда вызвал скорую. Его увезли в больницу. Я как собственник авто написала заявление. Я видела кровь в части салона автомобиля», – сказал Ушакова.