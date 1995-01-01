Свидетель по делу Кокорина и Мамаева сообщил о противоречиях в показаниях

А давайте бомбардир добавить рейтинг к новостям, чтобы эти кретины сразу поняли, что такое мы здесь читать не хотим!!!
Охранник ночного клуба «Эгоист» Алексей Авдеев рассказал о судебном процессе над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
8-го октября футболисты с Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.
– Я так понял, что следователь вставлял абзацы в мои слова.
– Вы это увидели?
– Я предполагаю. Все как-то быстро прошло, допрос 15 минут, а слов на три-четыре листа.
– То, что было записано, вы не читали?
– Да, я не вникал в общий смысл.
– Почему вы были уверены, что следователь все записал?
– Не придал значения. Да и адвокат был.
– Вы заключали соглашение с адвокатом Лисенко? Сам он вам предлагал что-то подписать?
– Какая-то бумага была. Но до допроса я ничего не подписывал.
– Почему вы доверили ему свою защиту?
– Понадеялся на руководство. Они мне сказали: «Езжай, тебя ждет адвокат».
– Вы с адвокатом позицию перед допросом не согласовывали?
– Нет.
– Вы рассказали, что-то подписали и ушли?
– Ну да. Я рассчитывал на адвоката, что он все проверит. Да и следователь с моих слов правильно напишет.
– Вы знаете, как ведется видеозапись в клубе?
– Нет. Этим занимается другой человек. Каждый сотрудник охраны посмотреть не может, там все запаролено. Просто так не зайдешь, да и нам не разрешают.
– Вы не могли ничего посмотреть на монитор перед выходом?
– Только в режиме реального времени, запись нет.
- После задержания 8 октября суд трижды продлевал их арест в СИЗО «Бутырка». Первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).