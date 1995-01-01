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    Свидетель по делу Кокорина и Мамаева сообщил о противоречиях в показаниях

    Охранник ночного клуба «Эгоист» Алексей Авдеев рассказал о судебном процессе над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

    8-го октября футболисты с Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    – Я так понял, что следователь вставлял абзацы в мои слова.

    – Вы это увидели?

    – Я предполагаю. Все как-то быстро прошло, допрос 15 минут, а слов на три-четыре листа.

    – То, что было записано, вы не читали?

    – Да, я не вникал в общий смысл.

    – Почему вы были уверены, что следователь все записал?

    – Не придал значения. Да и адвокат был.

    – Вы заключали соглашение с адвокатом Лисенко? Сам он вам предлагал что-то подписать?

    – Какая-то бумага была. Но до допроса я ничего не подписывал.

    – Почему вы доверили ему свою защиту?

    – Понадеялся на руководство. Они мне сказали: «Езжай, тебя ждет адвокат».

    – Вы с адвокатом позицию перед допросом не согласовывали?

    – Нет.

    – Вы рассказали, что-то подписали и ушли?

    – Ну да. Я рассчитывал на адвоката, что он все проверит. Да и следователь с моих слов правильно напишет.

    – Вы знаете, как ведется видеозапись в клубе?

    – Нет. Этим занимается другой человек. Каждый сотрудник охраны посмотреть не может, там все запаролено. Просто так не зайдешь, да и нам не разрешают.

    – Вы не могли ничего посмотреть на монитор перед выходом?

    – Только в режиме реального времени, запись нет.

    • После задержания 8 октября суд трижды продлевал их арест в СИЗО «Бутырка». Первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1252

      Snek 23 минуты назад

      А давайте бомбардир добавить рейтинг к новостям, чтобы эти кретины сразу поняли, что такое мы здесь читать не хотим!!!

      0
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      Рейтинг: +1032

      Axe111 1 час назад

      Шикарная футбольная новость ууухххххххх

      0
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      Рейтинг: +155

      sidors32 1 час назад

      Из футбольных новостей перешли в судебные ведомости. Из Бомбардира в Пристава

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