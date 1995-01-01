Свидетель по делу Кокорина и Мамаева сообщил о противоречиях в показаниях

Охранник ночного клуба «Эгоист» Алексей Авдеев рассказал о судебном процессе над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

8-го октября футболисты с Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

– Я так понял, что следователь вставлял абзацы в мои слова.

– Вы это увидели?

– Я предполагаю. Все как-то быстро прошло, допрос 15 минут, а слов на три-четыре листа.

– То, что было записано, вы не читали?

– Да, я не вникал в общий смысл.

– Почему вы были уверены, что следователь все записал?

– Не придал значения. Да и адвокат был.

– Вы заключали соглашение с адвокатом Лисенко? Сам он вам предлагал что-то подписать?

– Какая-то бумага была. Но до допроса я ничего не подписывал.

– Почему вы доверили ему свою защиту?

– Понадеялся на руководство. Они мне сказали: «Езжай, тебя ждет адвокат».

– Вы с адвокатом позицию перед допросом не согласовывали?

– Нет.

– Вы рассказали, что-то подписали и ушли?

– Ну да. Я рассчитывал на адвоката, что он все проверит. Да и следователь с моих слов правильно напишет.

– Вы знаете, как ведется видеозапись в клубе?

– Нет. Этим занимается другой человек. Каждый сотрудник охраны посмотреть не может, там все запаролено. Просто так не зайдешь, да и нам не разрешают.

– Вы не могли ничего посмотреть на монитор перед выходом?

– Только в режиме реального времени, запись нет.