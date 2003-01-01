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    В Швеции игрок травмировал партнера, который должен был выйти ему на замену

    Неприятный эпизод произошел в матче третьего тура первого дивизиона Швеции «Эстер» – «Дегерфорс» (1:1).

    Во втором тайме во время замены уходящий с поля футболист «Дегерфорса» неудачно поприветствовал своего партнера, который должен был выйти на поле: он случайно ударил его рукой в глаз.

    Вошедший в игру футболист сделал несколько шагов, но тут же осознал, что не в состоянии принять участие в матче из-за сильной боли. В итоге на замену вышел другой игрок.

    После окончания встречи пострадавший рассказал, что команда посмеялась над этим курьезным случаем и выразил надежду, что в будущем партнеры будут более аккуратными.

    ВИДЕО

    Источник: «Чемпионат»

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