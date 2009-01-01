Ривалдо: «Если Неймар не вернется в «Барселону», то пусть ради блага испанского футбола его подпишет «Реал»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо считает ошибочным решение нападающего Неймара перейти из каталонского клуб в «ПСЖ». Бразилец хочет, чтобы его соотечественник вернулся в чемпионат Испании.
«Своим уходом Неймар допустил ошибку, он должен это осознать.
Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Барселону». А если не на «Камп Ноу», то я бы хотел, чтобы ради блага испанского футбола его попытался подписать «Реал», – сказал Ривалдо.
- Неймар выступал за каталонцев с 2013-й по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
- За «Барселону» 27-летний футболист провел 186 матчей, забил 105 голов и сделал 76 результативных передач.
- В составе сине-гранатовых форвард дважды стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.