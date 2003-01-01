Арбитр Пустовойтова: «За матч получаю 13 тысяч рублей с небольшим. Иногда бывает одна игра в месяц»

Дважды лучший судья России среди женщин, арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова рассказала, как готовится к играм и сколько зарабатывает за один матч

«Благодаря тому, что арбитр ФИФА, нам высылают ежемесячные расписанные тренировки. Единственное, может варьироваться от дня, когда у тебя игра. Если в воскресенье у тебя матч, то в субботу ты должен «поскоростить» немножко. Иногда бывает две игры в неделю.

Сколько получаю за матч? За женский матч я получаю 15 тысяч рублей. Минус налоги – 13 с небольшим. В месяц бывает и одна игра, бывает и две. Есть ли у меня параллельная подработка? К сожалению, нет. На самом деле очень хотелось бы, чтобы изменилась эта ситуация и нам подняли зарплату. Но я готова даже… Просто дайте мне побольше матчей, потому что мне они очень нужны. Я готова просто работать», – сказала Пустовойтова.

Пустовойтова вошла в топ-10 лучших женщин-арбитров 2017 года по версии Международной Федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).