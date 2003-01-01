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    Арбитр Пустовойтова: «За матч получаю 13 тысяч рублей с небольшим. Иногда бывает одна игра в месяц»

    Дважды лучший судья России среди женщин, арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова рассказала, как готовится к играм и сколько зарабатывает за один матч

    «Благодаря тому, что арбитр ФИФА, нам высылают ежемесячные расписанные тренировки. Единственное, может варьироваться от дня, когда у тебя игра. Если в воскресенье у тебя матч, то в субботу ты должен «поскоростить» немножко. Иногда бывает две игры в неделю.

    Сколько получаю за матч? За женский матч я получаю 15 тысяч рублей. Минус налоги – 13 с небольшим. В месяц бывает и одна игра, бывает и две. Есть ли у меня параллельная подработка? К сожалению, нет. На самом деле очень хотелось бы, чтобы изменилась эта ситуация и нам подняли зарплату. Но я готова даже… Просто дайте мне побольше матчей, потому что мне они очень нужны. Я готова просто работать», – сказала Пустовойтова.

    Пустовойтова вошла в топ-10 лучших женщин-арбитров 2017 года по версии Международной Федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +238

      Звезда запаса 28 минут назад

      "Иногда бывает две игры в неделю" ... "В месяц бывает и одна игра, бывает и две" - так сколько? Тогда посчитаем и решим, жалеть вас или нет.

      0
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      Рейтинг: +1108

      Obojaemiy 47 минут назад

      За 90 минут - 13 тысяц, а люди за месяц столько зарабатывают..работая по сменам 12 и 24 часа

      0
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      Рейтинг: +119

      Борат 1 час назад

      приходится крутиться, подсуживать за деньги)))

      1
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      Рейтинг: +22313

      portero 1 час назад

      При такой загрузке должна быть еще работа

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