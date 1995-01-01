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    Клопп: «Никому по-настоящему не удалось остановить Месси, но мы все равно постараемся»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, как он собирается остановить капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

    Мерсисайдцы и каталонцы сыграют между собой в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится 30 апреля в Испании, а ответный – 7 мая в Англии.

    «Сегодня я не хочу об этом думать. У меня еще будет время, чтобы поразмышлять на данную тему. Многие пытались остановить Месси, впрочем, никому по-настоящему не удалось это сделать. Но мы все равно постараемся», – сказал Клопп.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +69051

      Рубик Докоян 45 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Остановить Лео не трудно, труднее его удержать...

      -5
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      Рейтинг: +76

      Ronko 49 минут назад

      Лео останавливали, и не раз и не два. Но это трудно бесспорно

      1
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      Рейтинг: +109

      JackBruce 52 минуты назад

      Нужно забить больше, чем забьет Месси, вот и все! А держать специально не нужно...

      0
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      Рейтинг: +5613

      FanatSerj 1 час назад

      ой да Клопп умеет играть с "Гвардиоловскими" командами, а как не крути после ухода Гвардиолы Барса стала играть только хуже.
      Если бы МЮ нынче не был такой труслив, то и он вполне мог проблем Барсе подбросить.
      Хотя вот тот же Маур пригодился бы, он умеет против Барсы автобусы парковать. А то получилось, что автобусы МЮ уже парковать разучился, а в атаку еще не научился.

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      Рейтинг: +498

      Фанат Рубина 1 час назад

      Юрген, позвони своему российскому коллеге который работает в казани. Зовут Курбан Бердыев он как ни кто иной знает этот секрет..
      ибо Рубин наверно единственная команда мира которой не забивал месси и рыжиков единственный в мире вратарь который от него не пропускал.

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      Рейтинг: +1762

      ivan-football-fan 1 час назад

      Вам надо не Месси останавливать, а ...БАРСУ ОБЫГРЫВАТЬ))))

      1
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      Рейтинг: +192

      OBOLEV > ivan-football-fan 1 час назад

      Иногда это одно и тоже)

      2
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      Рейтинг: +1609

      SIRIUS 2002 > ivan-football-fan 32 минуты назад

      Хорошо сказал!

      2
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      Рейтинг: +1762

      ivan-football-fan > OBOLEV 17 минут назад

      Естественно, иногда это ОДНО И ТО ЖЕ!
      Но... лишь ИНОГДА, а ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА!
      Поэтому - настраиваться ТОЛЬКО НА ОСТАНОВКУ МЕСИИ - ОЧЕВИДНО, проигрышная стратегия!
      Сколько надо игроков "прицепить" к Месси, чтобы его "полностью ннейтрализовать"? Двоих-троих? А что делать с Суаресом и Коутиньо?)))
      Надо играть в свою ливерпульскую игру - СДЕЛАТЬ КОТЛЕТУ ИЗ ИХ ЗАЩИТЫ! И ЗАБИВАТЬ СВОИ ГОЛЫ....
      Штуки ТРИ, полагаю , хватит... Пусть Месси своих парочку положит..., а потом ..оттягивается в оборону помогать Жерару ШАКИРОВУ...
      У обеих команд защита - ШВАХ!
      ЭТО БУДЕТ СОРЕВНОВАНИЕ "КТО БОЛЬШЕ ЗАБЬЁТ"))++

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      Рейтинг: +395

      Санёк 17 1 час назад

      Почему не кто не остановил Месси? Юве остановил как раз 2017году

      1
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      Рейтинг: +1762

      ivan-football-fan > Санёк 17 1 час назад

      ТОЧНО!))+

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