Клопп: «Никому по-настоящему не удалось остановить Месси, но мы все равно постараемся»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, как он собирается остановить капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Мерсисайдцы и каталонцы сыграют между собой в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится 30 апреля в Испании, а ответный – 7 мая в Англии.

«Сегодня я не хочу об этом думать. У меня еще будет время, чтобы поразмышлять на данную тему. Многие пытались остановить Месси, впрочем, никому по-настоящему не удалось это сделать. Но мы все равно постараемся», – сказал Клопп.