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  • Клопп: «Никому по-настоящему не удалось остановить Месси, но мы все равно постараемся»

Клопп: «Никому по-настоящему не удалось остановить Месси, но мы все равно постараемся»

18 апреля 2019, 09:46
17

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, как он собирается остановить капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Мерсисайдцы и каталонцы сыграют между собой в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится 30 апреля в Испании, а ответный – 7 мая в Англии.

«Сегодня я не хочу об этом думать. У меня еще будет время, чтобы поразмышлять на данную тему. Многие пытались остановить Месси, впрочем, никому по-настоящему не удалось это сделать. Но мы все равно постараемся», – сказал Клопп.

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»
Лига чемпионов Ливерпуль Барселона Месси Лионель Клопп Юрген
Комментарии (17)
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Санёк 17
1555570596
Почему не кто не остановил Месси? Юве остановил как раз 2017году
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Ronko
1555572970
Лео останавливали, и не раз и не два. Но это трудно бесспорно
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Рубик Докоян
1555573186
Остановить Лео не трудно, труднее его удержать...
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НИКиколай
1555578910
Я думаю...Барселона то же знает..как остановить Ливерпуль!!!но ясно одно...Будет знатная битва лучших команд!!!им бы в финале пересечься,но судьба решила по иному...
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Platon Faustov
1555579348
Будет интересно посмотреть на противостояние Месси vs Вандейк.
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Иван_Невский
1555579801
пусть все будут в форме и выдадут максимум на что способны. Барселоне максимальной концентрации и удачи, Ливеру проще они часто играю на кураже.
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VVadic
1555581652
Супер матч. Слабо верится в возможности Ливера по остановке к финалу Месси и ко
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levon_man
1555594608
Тут надо сказать как Акелла - славная будет охота. Две достойные команды Противостояния супер - Месси- Салах, Ван-дейк-Пике, Хедерсон - Бускетс, дер Штеген - Алиссон. И это только навскидку. Плюс Ливерпуля - скоростная игра, минус - менее техничны, чем игроки Барсы и еще - менее длинная скамейка запасных. Ну и нерешенный вопрос с чемпионством. У Барсы здесь проще. Ну и как фанат Барсы естественно желаю ей победы
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zigbert
1555597558
Да чего там говорить -матч достойный финала. Победителя сейчас определить трудно.
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Fin035
1555601881
Очень интересное противостояние в полуфинале и будет очень жаль любую из этих команд, после вылета! Вообще, обе эти команды, как мне кажется по уровню техники схожи, и победит та команда, где атака сыграет более ярче. Либо исход решит какая нибудь глупейшая ошибка в защите. Ждем!!!
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