Кокорин – Паку: «Хотел бы с вами помириться и извиниться по-человечески, если есть возможность»

Первые нормальные слова Кокорина... а о чем раньше думал???
В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
На сегодняшнем заседании выступил директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак, которого Кокорин ударил стулом по голове в кафе «Кофемания». Футболист петербуржцев принес чиновнику извинения за произошедшее и сказал, что хочет помириться.
«Хотел бы извиниться перед вами за свои действия. Готов, если потребуется, возместить моральные и материальные ущербы. Если есть возможность, хотел бы с вами помириться, извиниться по-человечески. Уверен, что мы друг друга поймeм», – сказал Кокорин.
- В октябре 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
- Впоследствии суд трижды продлевал их пребывание в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).