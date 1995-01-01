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    Кокорин – Паку: «Хотел бы с вами помириться и извиниться по-человечески, если есть возможность»

    В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    На сегодняшнем заседании выступил директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак, которого Кокорин ударил стулом по голове в кафе «Кофемания». Футболист петербуржцев принес чиновнику извинения за произошедшее и сказал, что хочет помириться.

    «Хотел бы извиниться перед вами за свои действия. Готов, если потребуется, возместить моральные и материальные ущербы. Если есть возможность, хотел бы с вами помириться, извиниться по-человечески. Уверен, что мы друг друга поймeм», – сказал Кокорин.

    • В октябре 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • Впоследствии суд трижды продлевал их пребывание в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1748

      кошмарик 2 минуты назад

      Первые нормальные слова Кокорина... а о чем раньше думал???

      1
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      Рейтинг: +1123

      sobaka120982 33 минуты назад

      Вот что делаю пол года тюрьмы с человеком. Иж какой дружелюбный стал

      0
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      Рейтинг: +5608

      FanatSerj 54 минуты назад

      Если бы Пака волновала материальная сторона вопроса то давно бы уже Кокорин откупился, но бабки Пака видно не волнуют, а вот как раз "человечности" в словах и поступках Саши не особо то и проглядывается, так что посидеть еще трохи придется.
      Можно сказать что может и другим на пользу пойдет, но когда в очень юном возрасте хватают "звезду" в голову, тут уже никакие примеры к сожалению не помогут.

      5
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      Рейтинг: +3362

      Спартач80 > FanatSerj 6 минут назад

      Ну Гулиеву на пользу не пошло,думаю и остальным,в одно ухо влетело-в другое вылетело.

      1
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      Рейтинг: +474

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Поздняк метаться Саша, сверху сказали не выпускать...

      7
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      Рейтинг: +22206

      portero > AHTUNGBOL 1 минуту назад

      это надо было сразу делать и денег предлагать . а не бычить слушая разводы адвокатов, теперь кто же тебе поверит

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