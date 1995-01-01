Кокорин – Паку: «Хотел бы с вами помириться и извиниться по-человечески, если есть возможность»

В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

На сегодняшнем заседании выступил директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак, которого Кокорин ударил стулом по голове в кафе «Кофемания». Футболист петербуржцев принес чиновнику извинения за произошедшее и сказал, что хочет помириться.

«Хотел бы извиниться перед вами за свои действия. Готов, если потребуется, возместить моральные и материальные ущербы. Если есть возможность, хотел бы с вами помириться, извиниться по-человечески. Уверен, что мы друг друга поймeм», – сказал Кокорин.