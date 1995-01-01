«МЮ» пообещал Сульшеру минимум троих новых игроков летом

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить команду в летнее трансферное окно.
По информации Manchester Evening News, руководство «МЮ» пообещало главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру приобретение как минимум троих новых футболистов.
Сам же норвежский специалист на пресс-конференции заявил, что летом «Юнайтед» пополнят один-два игрока.
- Вчера «МЮ» проиграл «Барселоне» (0:3, первая игра – 0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выбыл из турнира.
- В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» после 34-х туров занимает шестую строчку.