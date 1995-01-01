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    «МЮ» пообещал Сульшеру минимум троих новых игроков летом

    «Манчестер Юнайтед» планирует усилить команду в летнее трансферное окно.

    По информации Manchester Evening News, руководство «МЮ» пообещало главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру приобретение как минимум троих новых футболистов.

    Сам же норвежский специалист на пресс-конференции заявил, что летом «Юнайтед» пополнят один-два игрока.

    • Вчера «МЮ» проиграл «Барселоне» (0:3, первая игра – 0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выбыл из турнира.
    • В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» после 34-х туров занимает шестую строчку.

    Источник: Manchester Evening News

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