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    «Пенальти судьбы». В «Вечернем Урганте» показали судебный процесс над Кокориным и Мамаевым

    Развлекательное шоу «Вечерний Ургант» инсценировало судебное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого во вторничном выпуске программы на «Первом канале».

    В нем комики показали свою версию того, как происходит опрос свидетелей в суде.

    • На этой неделе в Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу Кокориных, Мамаева и Протасовицкого.
    • В октябре 2018 года все четверо были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: YouTube-канал передачи «Вечерний Ургант»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +685

      Стаz 28 минут назад

      Ждал от Урганта чего-нибудь посмешнее

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      Рейтинг: +736

      Валерий1965 1 час назад

      Вот кто только ещё не хайпанулся на этой теме..... СИЗО и все эти комедии в судебных заседаниях.... Ничего, что это реальная жизнь и боль людей..

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      Рейтинг: +3261

      александр п > Валерий1965 46 минут назад

      Это Россия,у меня деда расстреляли ни за что,дядя в лагерях погиб.А Ургант тонко высмеял ,то что у нас называется с 1917 года правосудием.

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