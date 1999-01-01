«Пенальти судьбы». В «Вечернем Урганте» показали судебный процесс над Кокориным и Мамаевым

Ждал от Урганта чего-нибудь посмешнее
Развлекательное шоу «Вечерний Ургант» инсценировало судебное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого во вторничном выпуске программы на «Первом канале».
В нем комики показали свою версию того, как происходит опрос свидетелей в суде.
- На этой неделе в Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу Кокориных, Мамаева и Протасовицкого.
- В октябре 2018 года все четверо были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).