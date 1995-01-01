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    Экс-игрока «МЮ» Батта задержали по подозрению в домашнем насилии

    Глава академии «Манчестер Юнайтед» Никки Батт был задержан полицией во вторник днем по подозрению в домашнем насилии.

    В полицию поступила информация о нападении экс-футболиста «МЮ» на свою жену.

    Сообщается, что прибывшие по адресу представители правопорядка обнаружили у женщины небольшой порез на руке, который не потребовал госпитализации.

    Сегодня Батта освободили под залог на срок до 16 мая.

    • В качестве игрока хавбек выступал за «Юнайтед» с 1993-го по 2004 год.
    • 44-летний Батт руководит академией «МЮ» с февраля 2016 года.

    Источник: Daily Mail

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