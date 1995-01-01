Экс-игрока «МЮ» Батта задержали по подозрению в домашнем насилии

Глава академии «Манчестер Юнайтед» Никки Батт был задержан полицией во вторник днем по подозрению в домашнем насилии.
В полицию поступила информация о нападении экс-футболиста «МЮ» на свою жену.
Сообщается, что прибывшие по адресу представители правопорядка обнаружили у женщины небольшой порез на руке, который не потребовал госпитализации.
Сегодня Батта освободили под залог на срок до 16 мая.
- В качестве игрока хавбек выступал за «Юнайтед» с 1993-го по 2004 год.
- 44-летний Батт руководит академией «МЮ» с февраля 2016 года.