Экс-игрока «МЮ» Батта задержали по подозрению в домашнем насилии

Глава академии «Манчестер Юнайтед» Никки Батт был задержан полицией во вторник днем по подозрению в домашнем насилии.

В полицию поступила информация о нападении экс-футболиста «МЮ» на свою жену.

Сообщается, что прибывшие по адресу представители правопорядка обнаружили у женщины небольшой порез на руке, который не потребовал госпитализации.

Сегодня Батта освободили под залог на срок до 16 мая.