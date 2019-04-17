«Зенит» наказан условным закрытием трибуны за оскорбления фанатов в адрес «Анжи»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о принятых мерах по отношению к «Зениту» по итогам матча 23-го тура РПЛ с «Анжи» (5:0).

За оскорбление петербургскими фанатами махачкалинской команды во время игры сине-бело-голубые наказаны закрытием трибуны D условно до конца сезона.

«Болельщики «Зенита» на 16-й минуте скандировали нецензурные выражения в адрес «Анжи». Дискриминационные скандирования, расовые оскорбления и по признаку происхождения.

Это уже второй раз в сезоне. Штраф – 350 тысяч рублей, плюс трибуна D условно дисквалифицирована до конца этого сезона», – сказал Григорьянц.