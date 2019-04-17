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    «Зенит» наказан условным закрытием трибуны за оскорбления фанатов в адрес «Анжи»

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о принятых мерах по отношению к «Зениту» по итогам матча 23-го тура РПЛ с «Анжи» (5:0).

    За оскорбление петербургскими фанатами махачкалинской команды во время игры сине-бело-голубые наказаны закрытием трибуны D условно до конца сезона.

    «Болельщики «Зенита» на 16-й минуте скандировали нецензурные выражения в адрес «Анжи». Дискриминационные скандирования, расовые оскорбления и по признаку происхождения.

    Это уже второй раз в сезоне. Штраф – 350 тысяч рублей, плюс трибуна D условно дисквалифицирована до конца этого сезона», – сказал Григорьянц.

    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на шесть очков.
    • В следующем туре петербуржцы сыграют в гостях против «Краснодара».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:13
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +1223

      Karpathian 14 минут назад

      Олеее, олааа, Анжи Махачкалааа))))))))) ахаха, помню на матче Урал - Зенит фанатские трибуны перекрикивались этой кричалкой)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1530

      uBaH_ 17 минут назад

      «Спартаку» закрыли трибуну на матч с «Краснодаром» за расистские
      выкрики

      2
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      Рейтинг: +164

      OBOLEV 17 минут назад

      Почему я не в Испании живу ! Посмотришь на какой нибудь Эйбар. Стадион с кулак, забит под завязку, все счастливые, смотрят болеют. Не то что у нас в городе) на дерби во втором дивизионе мужика с голой жопой подкидывают. Это весело первые пару минут а дольше уже тошно .

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