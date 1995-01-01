Сульшер: «Месси – игрок высочайшего уровня. После 0:2 игра была окончена»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог поражению от «Барселоны» (0:3) в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Должен сказать, что Месси – игрок высочайшего уровня. Сегодня он сделал разницу. После 0:2 игра была окончена.

Он на другом уровне. Он и Криштиану Роналду – лучшие игроки десятилетия.

Нужно стремиться к уровню «Барселоны». Это реально, но стоит огромного объема работы.

Чтобы вернуть «МЮ» настоящий облик, нужно давать отпор таким командам», – цитирует норвежца BBC со ссылкой на BT Sport.