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    Сульшер: «Месси – игрок высочайшего уровня. После 0:2 игра была окончена»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог поражению от «Барселоны» (0:3) в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.

    «Должен сказать, что Месси – игрок высочайшего уровня. Сегодня он сделал разницу. После 0:2 игра была окончена.

    Он на другом уровне. Он и Криштиану Роналду – лучшие игроки десятилетия.

    Нужно стремиться к уровню «Барселоны». Это реально, но стоит огромного объема работы.

    Чтобы вернуть «МЮ» настоящий облик, нужно давать отпор таким командам», – цитирует норвежца BBC со ссылкой на BT Sport.

    • Месси забил на 16 и 20 минутах. 24 гола аргентинца в ворота английских клубов – лучший личный показатель за всю историю Лиги чемпионов.

    Источник: BBC

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1324

      koli4ka 1 час назад

      Уле о Месси:Оле-оле Лео-лео,как красиво！

      0
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      Рейтинг: +406

      de bruyne 1 час назад

      После жозе команду собрать на постоянный уровень трудно

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