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    Кокорин – во время просмотра видео в суде: «Покажите нам сговор»

    В Пресненском суде Москвы прошло заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Подсудимые посмотрели видеозаписи с мест нарушений закона утром 8-го октября.

    Прокурор: Мамаев берет его за челюсть. А водитель его отталкивает. В этот момент Мамаев делает попытку нанести удар.

    На фрагменте данного видео видно, что Соловчук не выражает агрессию. Дальше видно, что Соловчук убегает, а за ним следуют остальные.

    На видео видно, как ведут Соловчука к машине. Тут Протасовицкий, Кокорин-младший и Мамаев. А также свидетели Григорян и Куропаткин.

    Соловчук выставляет руки. Протасовицкий наносит ему удар в область лица. Второй удар от Протасовицкого. Девушка хватает Протасовицкого, обнимает его.

    Адвокат: На видео не видно никакого сговора!

    Адвокат: Видно, что все началось с удара Соловчука.

    Прокурор: Вам фантастику надо писать!

    После этого начался просмотр видео драки с чиновником Денисом Паком в «Кофемании».

    Прокурор: Смотрите! Кокорин-старший положил ноги на стол.

    Александр Кокорин: Сажайте за это!

    ***

    Мамаев: Товарищ прокурор, а где здесь сговор?

    Прокурор: Это вам защита объяснит.

    Мамаев: Посмотрите, сзади нас в течение долгого времени сидит компания. Обратите внимание на этот факт, мы никому не доставляем дискомфорт.

    ***

    Кокорин: Видео, когда я сижу, это задействовано как-то? Мне просто интересно.

    Прокурор: Конечно.

    Кокорин: Тогда показывайте, как тренировочный процесс проходил каждый день. Сговор нам покажите, самое главное!

    ***

    Прокурор: Оба! По голове – стулом [Паку].

    Адвокат: Ни по какой не по голове, а по руке!

    Прокурор: По чему?!

    Адвокат: По плечу! По плечу!

    Прокурор: Да вся страна видела, какое тут плечо?

    Адвокат: Вы за страну-то не отвечайте. Вы за себя как-нибудь. Страна уже совсем другое говорит. Страна говорит, почему они так долго под стражей находятся. Что вы здесь об этом не говорите?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5675

      ufos73 6 минут назад

      Коко надо сажать, что бы из него там всю дурь выбили, ну по другому видно ни как...

      0
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      Рейтинг: +102

      Борат 9 минут назад

      Цирк да и только!
      Выпускайте уже)
      Парням надо за ЛЧ бороться))))

      0
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      Рейтинг: +201

      Киркинитидец 14 минут назад

      какой,какой матери - богоматери( операция Ы)!

      0
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      Рейтинг: +483

      Fju-2 27 минут назад

      Прокурор: Оба! По голове – стулом [Паку].
      Адвокат: Ни по какой не по голове, а по руке!
      Прокурор: По чему?!
      Адвокат: По плечу! По плечу!

      Даже с помощью ВАР не могут разобраться)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69087

      Рубик Докоян 45 минут назад

      Сговор как и договорняк не показывают, а доказывают... А показывают мастерство, как вот сейчас Месси, забив гол МЮ.

      1
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      Рейтинг: +28

      Vorobeyman > Рубик Докоян 33 минуты назад

      Голы действительно роскошные

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      Рейтинг: +69087

      Рубик Докоян > Vorobeyman 29 минут назад

      Первый да, а второй уже на совести воротника. Но как Месси перед этим накручивал защиту, нельзя не восхищаться...

      0
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      Рейтинг: +594

      IVANRUS777 > Vorobeyman 28 минут назад

      Ну второй то гол шляпа полная, если честно.

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