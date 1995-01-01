Кокорин – во время просмотра видео в суде: «Покажите нам сговор»

В Пресненском суде Москвы прошло заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Подсудимые посмотрели видеозаписи с мест нарушений закона утром 8-го октября.

Прокурор: Мамаев берет его за челюсть. А водитель его отталкивает. В этот момент Мамаев делает попытку нанести удар.

На фрагменте данного видео видно, что Соловчук не выражает агрессию. Дальше видно, что Соловчук убегает, а за ним следуют остальные.

На видео видно, как ведут Соловчука к машине. Тут Протасовицкий, Кокорин-младший и Мамаев. А также свидетели Григорян и Куропаткин.

Соловчук выставляет руки. Протасовицкий наносит ему удар в область лица. Второй удар от Протасовицкого. Девушка хватает Протасовицкого, обнимает его.

Адвокат: На видео не видно никакого сговора!

Адвокат: Видно, что все началось с удара Соловчука.

Прокурор: Вам фантастику надо писать!

После этого начался просмотр видео драки с чиновником Денисом Паком в «Кофемании».

Прокурор: Смотрите! Кокорин-старший положил ноги на стол.

Александр Кокорин: Сажайте за это!

***

Мамаев: Товарищ прокурор, а где здесь сговор?

Прокурор: Это вам защита объяснит.

Мамаев: Посмотрите, сзади нас в течение долгого времени сидит компания. Обратите внимание на этот факт, мы никому не доставляем дискомфорт.

***

Кокорин: Видео, когда я сижу, это задействовано как-то? Мне просто интересно.

Прокурор: Конечно.

Кокорин: Тогда показывайте, как тренировочный процесс проходил каждый день. Сговор нам покажите, самое главное!

***

Прокурор: Оба! По голове – стулом [Паку].

Адвокат: Ни по какой не по голове, а по руке!

Прокурор: По чему?!

Адвокат: По плечу! По плечу!

Прокурор: Да вся страна видела, какое тут плечо?

Адвокат: Вы за страну-то не отвечайте. Вы за себя как-нибудь. Страна уже совсем другое говорит. Страна говорит, почему они так долго под стражей находятся. Что вы здесь об этом не говорите?