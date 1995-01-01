Коутиньо, Месси и Суарес – в атаке «Барселоны»; Погба, Рэшфорд и Лингард выйдут у «МЮ»

ждем искрометного футбола... пусть сон как рукой снимет ))
Пресс-служба УЕФА объявила стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Манчестер Юнайтед».
«Барселона»: тер Стеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Коутиньо, Месси, Суарес.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Джонс, Мактоминей, Фред, Погба, Лукаку, Рэшфорд, Марсьяль.
- Первая встреча закончилась победой каталонцев со счетом 1:0.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Камп Ноу».