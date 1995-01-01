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    Коутиньо, Месси и Суарес – в атаке «Барселоны»; Погба, Рэшфорд и Лингард выйдут у «МЮ»

    Пресс-служба УЕФА объявила стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона»«Манчестер Юнайтед».

    «Барселона»: тер Стеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Коутиньо, Месси, Суарес.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Джонс, Мактоминей, Фред, Погба, Лукаку, Рэшфорд, Марсьяль.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4043

      84aivengo 6 минут назад

      ждем искрометного футбола... пусть сон как рукой снимет ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +764

      SarJr 10 минут назад

      кто же на этот раз травмирует месси?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +69043

      Рубик Докоян 10 минут назад

      Всем удачной и интересной игры в этом матче двух великих команд.

      2
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