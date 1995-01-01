«ПСЖ» организует кампанию по сбору средств на восстановление Нотр-Дам де Пари

«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери.

Огонь вспыхнул в Нотр-Дам де Пари в понедельник вечером. В результате пожара обвалился шпиль здания.

«После пожара, разрушившего часть собора Нотр-Дам де Пари, «ПСЖ» разделяет сильные эмоции всех парижан, французов и людей во всем мире, потрясенных и опечаленных этим несчастьем.

Клуб уже начал собирать вместе все важные заинтересованные стороны, основных партнеров и огромное сообщество болельщиков как в Париже, так и за рубежом с целью начать или принять участие в ряде инициатив, таких как мероприятия по сбору средств, которые станут частью большой кампании по восстановлению собора в последующие годы.

Также «ПСЖ» хотел бы выразить свое восхищение и солидарность команде парижских пожарных, чьи решимость и храбрость позволили победить пламя и ограничить масштабы ущерба. Клуб также окажет поддержку пожарным», – говорится в заявлении «ПСЖ».