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    «ПСЖ» организует кампанию по сбору средств на восстановление Нотр-Дам де Пари

    «ПСЖ» выступил с заявлением по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери.

    Огонь вспыхнул в Нотр-Дам де Пари в понедельник вечером. В результате пожара обвалился шпиль здания.

    «После пожара, разрушившего часть собора Нотр-Дам де Пари, «ПСЖ» разделяет сильные эмоции всех парижан, французов и людей во всем мире, потрясенных и опечаленных этим несчастьем.

    Клуб уже начал собирать вместе все важные заинтересованные стороны, основных партнеров и огромное сообщество болельщиков как в Париже, так и за рубежом с целью начать или принять участие в ряде инициатив, таких как мероприятия по сбору средств, которые станут частью большой кампании по восстановлению собора в последующие годы.

    Также «ПСЖ» хотел бы выразить свое восхищение и солидарность команде парижских пожарных, чьи решимость и храбрость позволили победить пламя и ограничить масштабы ущерба. Клуб также окажет поддержку пожарным», – говорится в заявлении «ПСЖ».

    • Собор Парижской Богоматери был основан в 1163 году. Его строительство продолжалось на протяжении 182 лет (до 1345 года).
    • В Нотр-Дам де Пари хранятся терновый венец Иисуса Христа и часть креста, на котором он был распят.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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