Охранник стрип-клуба – об инциденте Кокорина и Мамаева с Соловчуком: «Мне показалось, водитель первый бил»

Обычная драка. Водиле место на скамейке с Мамаем и Кокориным.
Охранник московского стриптиз-клуба «Эгоист» Андрей Козлов рассказал, что видел утром 8 октября, когда возле заведения происходило избиение водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлаом Мамаевым.
Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
– В какой период времени вы видели подсудимых?
– Под утро, часов в четыре.
– Кто пришел?
– Все четверо. Приехали одной компанией, а расходились разными.
– Видели их до этого?
– Да, приходили пару раз в клуб. Это был второй или третий раз.
– Видели, как вели себя лица?
– Нет, я на входе проверяю. Фейс-контроль. Внутри помещения я их не видел.
– Сколько они там находились?
– Пару часов, до закрытия. Ушли в седьмом часу.
– Что было после того, как вышли из клуба?
– Они были прилично выпившие. Мужчина сидел в «Мерседесе», назвал их известным неприличным словом. Я вышел покурить.
– Вы лично слышали?
– Нет.
– Что вы видели?
– Парни спрашивали: «За что ты нас так называешь?» Там стояли Павел, Александр.
– Почему именно их помните?
– Известные люди, их знают все.
– Не все. Кто-то рядом стоял?
– Парень какой-то. Вон тот [указывает на Протасовицкого].
– А Кирилл Кокорин?
– Там такое расстояние было… Два метра вроде там было. Они стояли рядом все вместе. Подробностей уже не помню.
– Они разговаривали. Что было дальше?
– Думаю, водитель просто оттолкнул или ударил кого-то из них. Я не мог видеть всего, но мне показалось, что водитель ударил первым. Началась потасовка, бегание и прыгание. Я не видел, чтобы ему ударов наносили.
– Видели, как Мамаев наносил удар?
– Нет.
– А как за челюсть брал?
– Нет.
– А как Соловчук убегал?
– Да.
– Видели, что было дальше?
– Нет, зашел обратно в клуб.
– Кто-то за ним бежал?
– Девчонки. Звали полицию. Я увидел, что он встал, значит было все хорошо. Когда я вышел снова, он сел в машину и уехал.
– При вас водителя избивали?
– Нет.
– Он падал?
– Нет. Может, в конце. Но я не видел.
– В какой момент вы зашли в клуб?
– Когда побежали.
– У вас не было желания вызвать полицию?
– Я услышал, что кричат «полиция-полиция», поэтому не стал.
– Вы видели, как водитель начал отъезжать?
– Нет. Можно старые показания? Я не помню, что было уже. Никаких подробностей.
– Крови не видели на водителе?
– Не помню. Я смотрел видео раз 20 и не могу утверждать.
– Повреждения на машине не видели?
– Нет.
– После того, как водителя не стало на этом месте, подсудимые были?
– Нет, все разъехались.
– Кто-то из подсудимых подходил к вам?
– Вроде, как я понял, они у коллеги спрашивали про такси. Коллега сейчас подъедет.
– Про видеозапись они спрашивали? Как ее получить?
– Не спрашивали, никак.
– Показания давали исходя из видео или личных впечатлений?
– И того, и того. Все перепуталось.
– Что говорили ребята, когда вы курили?
– Ребята спрашивали, за что их назвали петухами: «Братан, за что ты нас назвал?», а тот: «Извините». Потом толкаться начали. Сначала вообще думал, что они обнимаются. Мне показалось, водитель первый бил. Мамаева толкнул. Потом побежали водитель, Мамаев и еще парень молодой. Кирилл, да. Водитель в какой-то момент остановился, а Кирилл или Павел упал. Споткнулся вроде.
– Что было с водителем? Он лежал, сидел, стоял, летал?
– Да я далеко был, не видел. Подбежали к тому моменту к нему уже все.
– Видели, чтобы его лежачего били?
– Нет.
– А следователю вы говорили даже кто его бил…
– Не может быть такого.
– Вы сказали, что водитель начал «бычить». Что он делал?
– Подумал, что он дерзко отвечал. Его нормально спрашивали, а он отвечал в стиле: «Че? Ниче!»
- В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за несколько драк в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).