Охранник стрип-клуба – об инциденте Кокорина и Мамаева с Соловчуком: «Мне показалось, водитель первый бил»

Охранник московского стриптиз-клуба «Эгоист» Андрей Козлов рассказал, что видел утром 8 октября, когда возле заведения происходило избиение водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлаом Мамаевым.

Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

– В какой период времени вы видели подсудимых?

– Под утро, часов в четыре.

– Кто пришел?

– Все четверо. Приехали одной компанией, а расходились разными.

– Видели их до этого?

– Да, приходили пару раз в клуб. Это был второй или третий раз.

– Видели, как вели себя лица?

– Нет, я на входе проверяю. Фейс-контроль. Внутри помещения я их не видел.

– Сколько они там находились?

– Пару часов, до закрытия. Ушли в седьмом часу.

– Что было после того, как вышли из клуба?

– Они были прилично выпившие. Мужчина сидел в «Мерседесе», назвал их известным неприличным словом. Я вышел покурить.

– Вы лично слышали?

– Нет.

– Что вы видели?

– Парни спрашивали: «За что ты нас так называешь?» Там стояли Павел, Александр.

– Почему именно их помните?

– Известные люди, их знают все.

– Не все. Кто-то рядом стоял?

– Парень какой-то. Вон тот [указывает на Протасовицкого].

– А Кирилл Кокорин?

– Там такое расстояние было… Два метра вроде там было. Они стояли рядом все вместе. Подробностей уже не помню.

– Они разговаривали. Что было дальше?

– Думаю, водитель просто оттолкнул или ударил кого-то из них. Я не мог видеть всего, но мне показалось, что водитель ударил первым. Началась потасовка, бегание и прыгание. Я не видел, чтобы ему ударов наносили.

– Видели, как Мамаев наносил удар?

– Нет.

– А как за челюсть брал?

– Нет.

– А как Соловчук убегал?

– Да.

– Видели, что было дальше?

– Нет, зашел обратно в клуб.

– Кто-то за ним бежал?

– Девчонки. Звали полицию. Я увидел, что он встал, значит было все хорошо. Когда я вышел снова, он сел в машину и уехал.

– При вас водителя избивали?

– Нет.

– Он падал?

– Нет. Может, в конце. Но я не видел.

– В какой момент вы зашли в клуб?

– Когда побежали.

– У вас не было желания вызвать полицию?

– Я услышал, что кричат «полиция-полиция», поэтому не стал.

– Вы видели, как водитель начал отъезжать?

– Нет. Можно старые показания? Я не помню, что было уже. Никаких подробностей.

– Крови не видели на водителе?

– Не помню. Я смотрел видео раз 20 и не могу утверждать.

– Повреждения на машине не видели?

– Нет.

– После того, как водителя не стало на этом месте, подсудимые были?

– Нет, все разъехались.

– Кто-то из подсудимых подходил к вам?

– Вроде, как я понял, они у коллеги спрашивали про такси. Коллега сейчас подъедет.

– Про видеозапись они спрашивали? Как ее получить?

– Не спрашивали, никак.

– Показания давали исходя из видео или личных впечатлений?

– И того, и того. Все перепуталось.

– Что говорили ребята, когда вы курили?

– Ребята спрашивали, за что их назвали петухами: «Братан, за что ты нас назвал?», а тот: «Извините». Потом толкаться начали. Сначала вообще думал, что они обнимаются. Мне показалось, водитель первый бил. Мамаева толкнул. Потом побежали водитель, Мамаев и еще парень молодой. Кирилл, да. Водитель в какой-то момент остановился, а Кирилл или Павел упал. Споткнулся вроде.

– Что было с водителем? Он лежал, сидел, стоял, летал?

– Да я далеко был, не видел. Подбежали к тому моменту к нему уже все.

– Видели, чтобы его лежачего били?

– Нет.

– А следователю вы говорили даже кто его бил…

– Не может быть такого.

– Вы сказали, что водитель начал «бычить». Что он делал?

– Подумал, что он дерзко отвечал. Его нормально спрашивали, а он отвечал в стиле: «Че? Ниче!»