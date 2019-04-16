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    Охранник стрип-клуба – об инциденте Кокорина и Мамаева с Соловчуком: «Мне показалось, водитель первый бил»

    Охранник московского стриптиз-клуба «Эгоист» Андрей Козлов рассказал, что видел утром 8 октября, когда возле заведения происходило избиение водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлаом Мамаевым.

    Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    – В какой период времени вы видели подсудимых?

    – Под утро, часов в четыре.

    – Кто пришел?

    – Все четверо. Приехали одной компанией, а расходились разными.

    – Видели их до этого?

    – Да, приходили пару раз в клуб. Это был второй или третий раз.

    – Видели, как вели себя лица?

    – Нет, я на входе проверяю. Фейс-контроль. Внутри помещения я их не видел.

    – Сколько они там находились?

    – Пару часов, до закрытия. Ушли в седьмом часу.

    – Что было после того, как вышли из клуба?

    – Они были прилично выпившие. Мужчина сидел в «Мерседесе», назвал их известным неприличным словом. Я вышел покурить.

    – Вы лично слышали?

    – Нет.

    – Что вы видели?

    – Парни спрашивали: «За что ты нас так называешь?» Там стояли Павел, Александр.

    – Почему именно их помните?

    – Известные люди, их знают все.

    – Не все. Кто-то рядом стоял?

    – Парень какой-то. Вон тот [указывает на Протасовицкого].

    – А Кирилл Кокорин?

    – Там такое расстояние было… Два метра вроде там было. Они стояли рядом все вместе. Подробностей уже не помню.

    – Они разговаривали. Что было дальше?

    – Думаю, водитель просто оттолкнул или ударил кого-то из них. Я не мог видеть всего, но мне показалось, что водитель ударил первым. Началась потасовка, бегание и прыгание. Я не видел, чтобы ему ударов наносили.

    – Видели, как Мамаев наносил удар?

    – Нет.

    – А как за челюсть брал?

    – Нет.

    – А как Соловчук убегал?

    – Да.

    – Видели, что было дальше?

    – Нет, зашел обратно в клуб.

    – Кто-то за ним бежал?

    – Девчонки. Звали полицию. Я увидел, что он встал, значит было все хорошо. Когда я вышел снова, он сел в машину и уехал.

    – При вас водителя избивали?

    – Нет.

    – Он падал?

    – Нет. Может, в конце. Но я не видел.

    – В какой момент вы зашли в клуб?

    – Когда побежали.

    – У вас не было желания вызвать полицию?

    – Я услышал, что кричат «полиция-полиция», поэтому не стал.

    – Вы видели, как водитель начал отъезжать?

    – Нет. Можно старые показания? Я не помню, что было уже. Никаких подробностей.

    – Крови не видели на водителе?

    – Не помню. Я смотрел видео раз 20 и не могу утверждать.

    – Повреждения на машине не видели?

    – Нет.

    – После того, как водителя не стало на этом месте, подсудимые были?

    – Нет, все разъехались.

    – Кто-то из подсудимых подходил к вам?

    – Вроде, как я понял, они у коллеги спрашивали про такси. Коллега сейчас подъедет.

    – Про видеозапись они спрашивали? Как ее получить?

    – Не спрашивали, никак.

    – Показания давали исходя из видео или личных впечатлений?

    – И того, и того. Все перепуталось.

    – Что говорили ребята, когда вы курили?

    – Ребята спрашивали, за что их назвали петухами: «Братан, за что ты нас назвал?», а тот: «Извините». Потом толкаться начали. Сначала вообще думал, что они обнимаются. Мне показалось, водитель первый бил. Мамаева толкнул. Потом побежали водитель, Мамаев и еще парень молодой. Кирилл, да. Водитель в какой-то момент остановился, а Кирилл или Павел упал. Споткнулся вроде.

    – Что было с водителем? Он лежал, сидел, стоял, летал?

    – Да я далеко был, не видел. Подбежали к тому моменту к нему уже все.

    – Видели, чтобы его лежачего били?

    – Нет.

    – А следователю вы говорили даже кто его бил…

    – Не может быть такого.

    – Вы сказали, что водитель начал «бычить». Что он делал?

    – Подумал, что он дерзко отвечал. Его нормально спрашивали, а он отвечал в стиле: «Че? Ниче!»

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за несколько драк в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4233

      prezent2017 42 минуты назад

      Обычная драка. Водиле место на скамейке с Мамаем и Кокориным.

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      Рейтинг: +705

      Mirak92 52 минуты назад

      Мл,а че водила делал у стрип клуба??ведущего с ***..ок ждал?

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