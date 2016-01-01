Работник «Кофемании»: «У стула, которым Кокорина ударил Пака, была вырвана спинка»

В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Сегодня показания дает свидетель Александр Вилюнов – электрик кафе«Кофемания», в котором произошел инцидент между компанией Кокорина и Мамаева и директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком.

Как известно, Кокорин ударил Пака стулом по голове.

«Я не могу делать экспертных заключений, но по мне, они были пьяными. У нас в кафе редко бывает, когда кто-то себя так по утрам ведeт. Я наблюдал, как люди в солидной одежде разговаривали на повышенных тонах. Не видел, снимал ли кто-то это всe на телефон.

Видел, как девушка в красной кофточке плеснула что-то в человека, который сидел в стороне. Не понимаю, зачем она это сделала. Он ей сказал: «Ты что, не понимаешь, что я вообще тут ни при чeм?! Сижу, кушаю!» Она, видимо, попутала.

Через какое-то время менеджер дала мне стул, который, по еe словам, был участником конфликта, и попросила его отремонтировать. У него была вырвана спинка – висела на одном саморезе из четырeх. На следующий день или после обеда в этот же день приходил сотрудник полиции и просил показать ему этот стул. Они его изъяли», – сказал Вилюнов.