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    Работник «Кофемании»: «У стула, которым Кокорина ударил Пака, была вырвана спинка»

    В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Сегодня показания дает свидетель Александр Вилюнов – электрик кафе«Кофемания», в котором произошел инцидент между компанией Кокорина и Мамаева и директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком.

    Как известно, Кокорин ударил Пака стулом по голове.

    «Я не могу делать экспертных заключений, но по мне, они были пьяными. У нас в кафе редко бывает, когда кто-то себя так по утрам ведeт. Я наблюдал, как люди в солидной одежде разговаривали на повышенных тонах. Не видел, снимал ли кто-то это всe на телефон.

    Видел, как девушка в красной кофточке плеснула что-то в человека, который сидел в стороне. Не понимаю, зачем она это сделала. Он ей сказал: «Ты что, не понимаешь, что я вообще тут ни при чeм?! Сижу, кушаю!» Она, видимо, попутала.

    Через какое-то время менеджер дала мне стул, который, по еe словам, был участником конфликта, и попросила его отремонтировать. У него была вырвана спинка – висела на одном саморезе из четырeх. На следующий день или после обеда в этот же день приходил сотрудник полиции и просил показать ему этот стул. Они его изъяли», – сказал Вилюнов.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1473

      neveldomha 8 минут назад

      3 других самореза нашли в теле Пака.

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