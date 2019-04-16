Владелец «Ренна» Пино пожертвует на реконструкцию собора Парижской Богоматери 100 миллионов

Вот это действительно поддержка, а не посты в соц сетях, такие люди вызывают уважение
Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино пообещал, что вложит средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери.
«Мы с моим отцом решили выделить из фондов компании Artemis сумму в размере 100 миллионов евро на полную реконструкцию собора», – сказал Пино-младший.
- Отец Франсуа-Анри – 82-летний Франсуа Пино, один из богатейших людей мира по версии Forbes.
- Его сын Франсуа-Анри Пино – муж актрисы Сальмы Хайек, владелец компании Kering (Gucci, Yves Saint Laurent и другие).
- «Ренн» – десятая команда Лиги 1 с 43 очками.