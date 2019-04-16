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    Владелец «Ренна» Пино пожертвует на реконструкцию собора Парижской Богоматери 100 миллионов

    Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино пообещал, что вложит средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери.

    «Мы с моим отцом решили выделить из фондов компании Artemis сумму в размере 100 миллионов евро на полную реконструкцию собора», – сказал Пино-младший.

    • Отец Франсуа-Анри – 82-летний Франсуа Пино, один из богатейших людей мира по версии Forbes.
    • Его сын Франсуа-Анри Пино – муж актрисы Сальмы Хайек, владелец компании Kering (Gucci, Yves Saint Laurent и другие).
    • «Ренн» – десятая команда Лиги 1 с 43 очками.

    Источник: Le Figaro

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5648

      Asbjorn 32 минуты назад

      Вот это действительно поддержка, а не посты в соц сетях, такие люди вызывают уважение

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      Рейтинг: +2497

      Freyk 50 минут назад

      100 миллионов. На эти деньги можно полсостава обновить, но он выбрал свой народ, страну и культуру. Респект.

      0
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      Рейтинг: +3239

      александр п > Freyk 44 минуты назад

      Такие они западные миллиардеры,многие из них требуют увеличить налоги для сверхбогатых.Причём свои миллиарды они заработали.А в некоторых странах всё ровно наоборот.

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