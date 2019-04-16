Владелец «Ренна» Пино пожертвует на реконструкцию собора Парижской Богоматери 100 миллионов

Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино пообещал, что вложит средства на реконструкцию собора Парижской Богоматери.

«Мы с моим отцом решили выделить из фондов компании Artemis сумму в размере 100 миллионов евро на полную реконструкцию собора», – сказал Пино-младший.