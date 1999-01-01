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    Сульшер – о возвращении в Барселону: «Испытываю здесь мощнейшие эмоции, фантастические воспоминания»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о воспоминаниях, связанных в «Камп Ноу».

    «Мощнейшие эмоции испытываю в Барселоне. Фантастические воспоминания. Я играл здесь только один раз, тогда. В 2016 году водил сына на Эль Класико, а десять дней назад приезжал смотреть матч «Барселоны». Вспоминаю тот поединок 1999 года редко. Больше смотрю вперед. Интересно, сможем ли мы сыграть лучше против «Барселоны».

    • Столица Каталонии принимала финал ЛЧ 1999 года.
    • «МЮ» в финале обыграл «Баварию» (2:1), дважды забив в компенсированное время.
    • На счету Сульшера победный мяч.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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