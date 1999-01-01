Сульшер – о возвращении в Барселону: «Испытываю здесь мощнейшие эмоции, фантастические воспоминания»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о воспоминаниях, связанных в «Камп Ноу».

«Мощнейшие эмоции испытываю в Барселоне. Фантастические воспоминания. Я играл здесь только один раз, тогда. В 2016 году водил сына на Эль Класико, а десять дней назад приезжал смотреть матч «Барселоны». Вспоминаю тот поединок 1999 года редко. Больше смотрю вперед. Интересно, сможем ли мы сыграть лучше против «Барселоны».