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    Mirror: «Барселона» готова отдать за Рэшфорда 100 миллионов

    «Барселона» заинтересована в форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде. Mirror стало известно, сколько каталонцы готовы заплатить за футболиста.

    Речь идет о сумме в 100 миллионов фунтов стерлингов. В то же время англичане хотят сохранить воспитанника и увеличить ему зарплату. Контракт Рэшфорда действует до лета 2020 года.

    • В текущем сезоне Рэшфорд провел 41 матч, забил 13 голов, сделал шесть результативных передач.
    • «Юнайтед» в АПЛ идет вне зоны Лиги чемпионов.
    • «Барселона» лидирует в Примере.

    Источник: Mirror

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    15.04.2019 22:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +87

      Борат 4 минуты назад

      Я таких липовых новостей могу по 20 штук в день писать)))
      Не дорого!)))

      0
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      Рейтинг: +68782

      Рубик Докоян 1 час назад

      За Йовича 70 лямов евро много, а за Рэшфорда 115 лямов евро готовы заплатить...

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