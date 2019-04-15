Mirror: «Барселона» готова отдать за Рэшфорда 100 миллионов

«Барселона» заинтересована в форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде. Mirror стало известно, сколько каталонцы готовы заплатить за футболиста.

Речь идет о сумме в 100 миллионов фунтов стерлингов. В то же время англичане хотят сохранить воспитанника и увеличить ему зарплату. Контракт Рэшфорда действует до лета 2020 года.